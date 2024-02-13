رئيس هيئة الدواء المصرية يستقبل ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر

استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية دكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، بحضور الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس الهيئة، و الدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات، وعدد من قيادات الهيئة وممثلي المنظمة.

وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، وكذلك مناقشة إمكانيات بناء القدرات من خلال ورش عمل وتدريبات مختلفة

واستهل رئيس الهيئة اللقاء بالترحيب بالدكتور نعمة عابد ممثل منظمة العالمية بمصر، وتمنى له التوفيق في منصبه الجديد الذي تولاه مؤخرًا.

فيما أشاد الدكتور نعمة عابد بالقدرات التنظيمية والتصنيعية بمصر، مؤكدًا أنها من أكثر الدول التي لديها إمكانيات التقدم في مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية في المنطقة.

يأتي ذلك في ضوء دور هيئة الدواء المصرية الرائد في مجال جودة وسلامة المستحضرات والمستلزمات الطبية، وحرصها على مواكبة التطورات العالمية.