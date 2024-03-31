أحمد غانم: الكونفدرالية حياة أو موت للاعبي الزمالك

أكد أحمد غانم سلطان، نجم الزمالك السابق، أن فوز القلعة البيضاء بلقب الكونفدرالية سيضع النادي على الطريق الصحيح في الفترة القادمة.

وقال غانم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة الزمالك: "الزمالك اسم كبير ولديه استقرار فني ويملك أسلحة مميزة بين صفوفه ويجب تحقيق الفوز على فيوتشر رغم صعوبة المباراة والبطولة من المفترض أن تكون حياة أو موت بالنسبة للاعبي الزمالك".

وأضاف: "أعتقد أن جوميز بدأ يتعرف على لاعبي الزمالك بشكل جيد ويملك صفقات مميزة وهي بطولة مهمة جدا بالنسبة للمدرب البرتغالي من أجل تثبيت أقدامه داخل القلعة البيضاء".