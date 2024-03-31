خبيرة مصرفية: الدولة وضعت خطة إصلاح متكاملة للاقتصاد

أشادت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية بحجم الإنجازات التي تم تحقيقها في عهد الرئيس السيسي في قطاع الاقتصاد .

وقالت سهر الدماطي في تصريحات للإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "الدولة وضعت خطة إصلاح متكاملة للاقتصاد المصري".

وتابعت سهر الددماطي: "الدولة في عهد الرئيس السيسي عكفت على تحقيق النمو الاقتصادي وتواصلت مصر مع المؤسسات الدولية ".

واستطردت: "السوق السوداء للدولار انحصرت بالكامل بعد تحرير سعر الصرف وهذه خطوة إيجابية ومن أهم الإنجازات للوصول إلى سعر صرف عادل في السوق".