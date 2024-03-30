مدبولي: نمو الاقتصاد المصري يعتمد على القطاعات الإنتاجية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن نمو الاقتصاد المصري يعتمد على القطاعات الإنتاجية؛ لافتا أن سبيل مصر الوحيد هي زيادة الموارد المستدامة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي أن زار أحد مصانع المحولات الكهربائية تعمل علي تصدير أكل دول العالم؛ مشيرا إلى أن المصانع الذي قام بزيارتها تعمل علي زيادة الإنتاج والتصدير للخارج .

وأضاف مدبولي أن قطاع الصناعة هو الأساس خلال الفترة المقبلة؛ مؤكدا أن هذا يجلب العملة الأجنبية لتقليل الفجوة الدولارية.



وأشار مدبولي إلى أنه أكد من قبل أن الحكومة تعمل على تقليل الفجوة الدولارية؛ مشيرا إلى أن هناك تدفقات دولارية جيدة.



وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل على كل الموارد التي تزيد من التدفقات الدولارية كما أننا لدينا رؤية كبير وفرص لخلق موارد دولارية.