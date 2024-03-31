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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لم يقصر.. رئيس فيوتشر يرد على انتقادات زيارة وزير الرياضة لأحمد رفعت| فيديو

أحمد رفعت
أحمد رفعت

رد الدكتور وليد دعبس، رئيس نادي مودرن فيوتشر، على انتقادات زيارة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلى اللاعب أحمد رفعت، مؤكدا أن الوزير لم يقصر.

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وقال رئيس نادي مودرن فيوتشر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم": "وزير الشباب والرياضة يتابع منذ أول لحظة حالة اللاعب أحمد رفعت، ويتواصل منذ أول لحظة، ولم يقصر في أي شيء، وقام بزيارته في الإسكندرية قبل ذلك".

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وأضاف: "الخطأ ليس على الوزير لكن الخطأ عند من قام بنشر الصور، والوزير لا يبحث عن اللقطة والشو الإعلامي فهو دائما موجود في أي مناسبة رياضية".

 

وأشار رئيس نادي مودرن فيوتشر، إلى أنه لم يتم نشر أي صورة من أي أحد عن أحمد رفعت، واللاعب متواجد في مستشفى وادي النيل حاليا.
 

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