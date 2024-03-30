بعد توقف قلبه ساعة ونصف | تطورات في حالة أحمد رفعت .. وهذا أول ظهور له

يترقب أحمد رفعت، صانع ألعاب مودرن فيوتشر، 72 ساعة حاسمة، حيث يخضع اللاعب لفحوصات متعددة للاطمئنان على وظائف جميع أعضاء الجسم قبل اتخاذ قرار مغادرة اللاعب للمستشفى.

تطورات حالة أحمد رفعت

وكان أحمد رفعت قد تم نقله مؤخراً إلى أحد مستشفيات القاهرة بعد استقرار حالته عقب خضوعه للعلاج بأحد مستشفيات الإسكندرية منذ الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه فى مباراة الاتحاد السكندري بالدوري، عقب تعرضه للإغماء وسقوطه بشكل مفاجئ دون تدخل ليتوقف قلبه بعدها عن النبض لمدة ساعة ونصف.

من جهته أكد هيثم عرابي، الرئيس التنفيذي لمودرن فيوتشر، أن الطبيب المعالج لأحمد رفعت أكد له أنه سيتم تحديد موعد خروج رفعت من المستشفى بعد يومين أو 3 أيام.

وأضاف عرابي، فى تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت، أن أحمد لن يخرج من المستشفى إلا بعد الاطمئنان على جميع الوظائف في الجسم، والتأكد من سلامته.

وأصدر نادي مودرن فيوتشر بيانا رسمياً يوجه من خلاله الشكر للاتحاد السكندري بعد موقف مجلس إدارة زعيم الثغر فى أزمة أحمد رفعت صانع ألعاب مودرن فيوتشر، عقب سقوط اللاعب مغشياً عليه في مواجهة الفريقين.

وقد افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حمام السباحة الأولمبي الجديد بنادي سيتي كلوب فرع بنها، بحضور الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.

وخلال الافتتاح، قال وزير الشباب والرياضة، إنه وفق التطورات الصحية الأخيرة لحالة لاعب نادي فيوتشر أحمد رفعت، تأكد تحسن حالة اللاعب بعد نقله لمستشفى وادي النيل بالقاهرة، حيث تم نقله بمنتهي الحرفية، متقدما بالشكر للقيادات الصحية بمحافظة الإسكندرية، ووزارة التعليم العالي، ورئيس جامعة الإسكندرية الذي أرسل خبراء القلب وعميد كلية الطب بجامعة الإسكندرية.

وأشار الوزير، إلى أن اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة أرسلت خطابا لاتحاد كرة القدم المصري بضرورة تعميم جهاز الصدمات الكهربائي ويتم استخدامه في الملعب قبل النقل إلى المستشفيات.

وأوضح أن الكود الخاص بالوزارة هو تواجد سيارة إسعاف مجهزة في أرض الملعب، وأن وجود هذا الجهاز في الملعب سيكون له تأثير كبيرا جدا في سرعة علاج أية إصابات طارئة.

وتابع وزير الشباب، خلال كلمته بافتتاح حمام السباحة الأوليمبي بنادي سيتي كلوب ببنها، أن المدرسة الطبية المصرية لها تاريخها وأصولها وعلمائها وهذه هي مصر، وبالتالي فإن حالة اللاعب أحمد رفعت أصبحت أكثر استقرار ودخلت في مدرج التطور الطبيعي.

ولفت إلى أن اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة تضم خبراء على أعلى مستوى من المتخصصين وأساتذة القلب.

زيارة اللاعب أحمد رفعت

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على زيارة اللاعب أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر، اليوم السبت، بمستشفى وادي النيل بالقبة؛ للاطمئنان على حالته الصحية، وذلك برفقة الدكتور حازم خميس، رئيس المستشفي.

وخلال الزيارة تبادل الوزير مع اللاعب أحمد رفعت الحديث عن تطورات حالته الصحية، وكذلك أي متطلبات تتعلق باستكمال رحلة العلاج بمستشفى وادى النيل.

وأبدى وزير الشباب والرياضة اطمئنانه بعد محادثته مع أحمد رفعت، خاصة فى ضوء الرعاية الصحية المتكاملة التي يقدمها مستشفى وادى النيل وتوفير كل المتطلبات اللازمة لاستكمال علاج اللاعب.

واطلع الوزير على تفاصيل تطورات الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت بعد استقرار حالته، والمرحلة الحالية التى يخضع لها اللاعب من ملاحظة وفحوصات وتحاليل لاستكمال مرحلة العلاج، وعناية من قِبل الأطقم الطبية بالمستشفى، الذى يوفر كل الخدمات والمستلزمات والأدوية للاعب.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص تمنياته للاعب أحمد رفعت بالشفاء العاجل، والخروج من هذه الأزمة الصحية فى أقرب وقت، والعودة مرة أخرى للملاعب بعد تمام الشفاء، مثنيًا على دور الأطقم الطبية الذين أشرفوا على الحالة الصحية للاعب منذ دخوله لأحد المستشفيات بالإسكندرية ومتابعة حالته الصحية منذ اللحظة الأولى حتى استقرار حالته، ونقله إلى مستشفى بالقاهرة لاستكمال العلاج.

إصابة أحمد رفعت

وشهدت مباراة الاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر تعرض أحمد رفعت لاعب فيوتشر للإصابة والإغماء وسقوطه داخل أرض الملعب، قبل أن يتدخل الجهاز الطبي لفريقه ويقوم بعلاجه، وتم نقله بسيارة الإسعاف إلى أقرب مستشفى في ظل معاناته من إصابة خطيرة.

وسقط أحمد رفعت في الدقيقة 88 من مباراته فريقه فيوتشر مع الاتحاد دون احتكاك

وتدخل الجهاز الطبي لفيوتشر لإسعافه بعد فقدان الوعى ونزول سيارة الإسعاف، وتم نقل أحمد رفعت إلى أقرب مستشفى بعد إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية

وكان هناك استجابة بطيئة من أحمد رفعت للعلاج والتنفس يعود ببطء، ثم نقل أحمد رفعت للعناية المركزة وعضلة القلب تستجيب ولكن ببطء أيضا، وكان هناك سيارة إسعاف مجهزة لنقل أحمد رفعت لمستشفى متخصص في القلب

وقال طبيب أحمد رفعت: قلبه توقف لمدة ساعة ونصف نتيجة الاضطرابات وتم عمل انعاش للقلب.