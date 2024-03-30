عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

بعد توقف قلبه ساعة ونصف | تطورات في حالة أحمد رفعت .. وهذا أول ظهور له

صدى البلد

يترقب أحمد رفعت، صانع ألعاب مودرن فيوتشر، 72 ساعة حاسمة، حيث يخضع اللاعب لفحوصات متعددة للاطمئنان على وظائف جميع أعضاء الجسم قبل اتخاذ قرار مغادرة اللاعب للمستشفى.

تطورات حالة أحمد رفعت

وكان أحمد رفعت قد تم نقله مؤخراً إلى أحد مستشفيات القاهرة بعد استقرار حالته عقب خضوعه للعلاج بأحد مستشفيات الإسكندرية منذ الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه فى مباراة الاتحاد السكندري بالدوري، عقب تعرضه للإغماء وسقوطه بشكل مفاجئ دون تدخل ليتوقف قلبه بعدها عن النبض لمدة ساعة ونصف.

من جهته أكد هيثم عرابي، الرئيس التنفيذي لمودرن فيوتشر، أن الطبيب المعالج لأحمد رفعت أكد له أنه سيتم تحديد موعد خروج رفعت من المستشفى بعد يومين أو 3 أيام.

وأضاف عرابي، فى تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت، أن أحمد لن يخرج من المستشفى إلا بعد الاطمئنان على جميع الوظائف في الجسم، والتأكد من سلامته.

وأصدر نادي مودرن فيوتشر بيانا رسمياً يوجه من خلاله الشكر للاتحاد السكندري بعد موقف مجلس إدارة زعيم الثغر فى أزمة أحمد رفعت صانع ألعاب مودرن فيوتشر، عقب سقوط اللاعب مغشياً عليه في مواجهة الفريقين.

وقد افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حمام السباحة الأولمبي الجديد بنادي سيتي كلوب فرع بنها، بحضور الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.

وخلال الافتتاح، قال وزير الشباب والرياضة، إنه وفق التطورات الصحية الأخيرة لحالة لاعب نادي فيوتشر أحمد رفعت، تأكد تحسن حالة اللاعب بعد نقله لمستشفى وادي النيل بالقاهرة، حيث تم نقله بمنتهي الحرفية، متقدما بالشكر للقيادات الصحية بمحافظة الإسكندرية، ووزارة التعليم العالي، ورئيس جامعة الإسكندرية الذي أرسل خبراء القلب وعميد كلية الطب بجامعة الإسكندرية.

وأشار الوزير، إلى أن اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة أرسلت خطابا لاتحاد كرة القدم المصري بضرورة تعميم جهاز الصدمات الكهربائي ويتم استخدامه في الملعب قبل النقل إلى المستشفيات.

وأوضح أن الكود الخاص بالوزارة هو تواجد سيارة إسعاف مجهزة في أرض الملعب، وأن وجود هذا الجهاز في الملعب سيكون له تأثير كبيرا جدا في سرعة علاج أية إصابات طارئة.

وتابع وزير الشباب، خلال كلمته بافتتاح حمام السباحة الأوليمبي بنادي سيتي كلوب ببنها، أن المدرسة الطبية المصرية لها تاريخها وأصولها وعلمائها وهذه هي مصر، وبالتالي فإن حالة اللاعب أحمد رفعت أصبحت أكثر استقرار ودخلت في مدرج التطور الطبيعي.

ولفت إلى أن اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة تضم خبراء على أعلى مستوى من المتخصصين وأساتذة القلب.

زيارة اللاعب أحمد رفعت

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على زيارة اللاعب أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر، اليوم السبت، بمستشفى وادي النيل بالقبة؛ للاطمئنان على حالته الصحية، وذلك برفقة الدكتور حازم خميس، رئيس المستشفي.

وخلال الزيارة تبادل الوزير مع اللاعب أحمد رفعت الحديث عن تطورات حالته الصحية، وكذلك أي متطلبات تتعلق باستكمال رحلة العلاج بمستشفى وادى النيل. 

وأبدى وزير الشباب والرياضة اطمئنانه بعد محادثته مع أحمد رفعت، خاصة فى ضوء الرعاية الصحية المتكاملة التي يقدمها مستشفى وادى النيل وتوفير كل المتطلبات اللازمة لاستكمال علاج اللاعب.

واطلع الوزير على تفاصيل تطورات الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت بعد استقرار حالته، والمرحلة الحالية التى يخضع لها اللاعب من ملاحظة وفحوصات وتحاليل لاستكمال مرحلة العلاج، وعناية من قِبل الأطقم الطبية بالمستشفى، الذى يوفر كل الخدمات والمستلزمات والأدوية للاعب.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص تمنياته للاعب أحمد رفعت بالشفاء العاجل، والخروج من هذه الأزمة الصحية فى أقرب وقت، والعودة مرة أخرى للملاعب بعد تمام الشفاء، مثنيًا على دور الأطقم الطبية الذين أشرفوا على الحالة الصحية للاعب منذ دخوله لأحد المستشفيات بالإسكندرية ومتابعة حالته الصحية منذ اللحظة الأولى حتى استقرار حالته، ونقله إلى مستشفى بالقاهرة لاستكمال العلاج.

إصابة أحمد رفعت

وشهدت مباراة الاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر تعرض أحمد رفعت لاعب فيوتشر للإصابة والإغماء وسقوطه داخل أرض الملعب، قبل أن يتدخل الجهاز الطبي لفريقه ويقوم بعلاجه، وتم نقله بسيارة الإسعاف إلى أقرب مستشفى في ظل معاناته من إصابة خطيرة.

وسقط أحمد رفعت في الدقيقة 88 من مباراته فريقه فيوتشر مع الاتحاد دون احتكاك

وتدخل الجهاز الطبي لفيوتشر لإسعافه بعد فقدان الوعى ونزول سيارة الإسعاف، وتم نقل أحمد رفعت إلى أقرب مستشفى بعد إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية

وكان هناك استجابة بطيئة من أحمد رفعت للعلاج والتنفس يعود ببطء، ثم نقل أحمد رفعت للعناية المركزة وعضلة القلب تستجيب ولكن ببطء أيضا، وكان هناك سيارة إسعاف مجهزة لنقل أحمد رفعت لمستشفى متخصص في القلب

وقال طبيب أحمد رفعت: قلبه توقف لمدة ساعة ونصف نتيجة الاضطرابات وتم عمل انعاش للقلب.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 لجميع الصفوف | تفاصيل وصور

إجراء عاجل من الكاف تجاه حكم مباراة الأهلي وسيمبا

استبعاد مو صلاح وضم آخرين.. ماذا قرر اتحاد الكرة لأولمبياد باريس 2024؟

فتاة البراجيل حست بالذنب| قصة انتحـ ار رحاب ضحية صراع الحب.. تفاصيل

خروج 4 لاعبين من حسابات حسام حسن لمعسكر منتخب مصر في يونيو

شوبير يصنع التاريخ .. حسن المستكاوي يشيد بأداء لاعبي الأهلي أمام سيمبا

قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك وفيوتشر

سبب صادم وراء استبعاد سيد نيمار من قائمة الزمالك أمام فيوتشر

ترشيحاتنا

مروان القماش يحقق إنجاز "أفضل رياضي أفريقي" بدورة الألعاب أكرا 2023

تشكيل ديربي الهلال والشباب الرسمي في دوري روشن السعودي

مسروق.. كاتب مصري يهاجم فريق عمل مسلسل «خالد نور وولده نور خالد»

السلطات تفتح تحقيقًا.. العثور على رأس خنزير قرب مسجد في فرنسا

إعلام عبري: وفد إسرائيلي يتوجه إلى القاهرة غدا لاستئناف المفاوضات بشأن غزة

رونالدو يقود هجوم النصر أمام الطائي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الغريبة زي المحلات

مسلسل المداح 4 الحلقة 21 .. حمادة هلال ينتصر على الجنية مليكة

حقيبة هيفاء وهبي في أحدث ظهور تثير ضجة| سعرها خرافي

عصير رخيص جدا يحمى من 10 أمراض

فيديو

قالت وصيتها في 30 ثانية وأنهت حياتها .. حكاية رحاب “فتاة البراجيل”

هربا من الشرطة.. التحقيق مع إحسان الترك بسبب سقوط شخص من بلكونة منزله

رؤوف عبد العزيز: مسلسل سر إلهي مليان عضلات تمثيلية والمودة أخرجت طاقتهم

رؤوف عبد العزيز: هدف مسلسل سر إلهي توحيد الأسرة وروجينا تمدنا بالايجابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ