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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزارة الرياضة تبرر سبب نشر صور أحمد رفعت رفع لاعب فيوتشر

أحمد رفعت
أحمد رفعت

كشف محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة عن الهدف من نشر المكتب الاعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة صورا للاعب احمد رفعت.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة: "نود التوضيح بشأن قيام المكتب الاعلامي والمتحدث الرسمي بنشر صور للاعب أحمد رفعت خلال زيارة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لم تكن سوى لطمأنة الجماهير المصرية بعد فترة زمنية من القلق من جميع الجماهير المصرية على حالة اللاعب وكذلك التساؤلات حول تطورات الحالة واستقرارها.

وأوضح محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أن زيارة الوزير أشرف صبحي لـ أحمد رفعت لاعب فيوتشر في المستشفى، لم تكن الأولي، فالوزير متابع لحالة اللاعب بشكل دقيق منذ البداية من الإسكندرية إلى القاهرة.

وأضاف محمد الشاذلي: "الزيارة اليوم كان بعد تواصل مع مسئولى مستشفى وادى النيل بشأن حالة اللاعب اليوم والتى  أصبحت مطمئنة وهي الأفضل منذ اليوم الاول ونشر الصور جاء لطمأنة الجماهير على حالة اللاعب بعد فترة القلق".

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وزارة الرياضة تبرر سبب نشر صور أحمد رفعت رفع لاعب فيوتشر

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