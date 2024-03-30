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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

صبحي يزور أحمد رفعت بمستشفى وادى النيل ويعلن: توفير أجهزة الرعاية الطبية بالملاعب

صدى البلد

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي زيارة اللاعب احمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر ،اليوم السبت، بمستشفى وادي النيل بالقبة؛ للاطمئنان على حالته الصحية وذلك برفقة الدكتور حازم خميس رئيس المستشفي.

وخلال الزيارة تبادل الوزير مع اللاعب احمد رفعت الحديث عن تطورات حالته الصحية وكذلك اية متطلبات تتعلق باستكمال رحلة العلاج بمستشفى وادى النيل

وأبدي وزير الشباب والرياضة اطمئنانه بعد محادثته مع احمد رفعت خاصة فى ضوء الرعاية الصحية المتكاملة التي تقدمها مستشفى وادى النيل وتوفير كافة المتطلبات اللازمة لاستكمال علاجه اللاعب.

اطلع الوزير على تفاصيل تطورات الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت بعد استقرار حالته، والمرحلة الحالية التى يخضع لها اللاعب من ملاحظة وفحوصات وتحاليل لاستكمال مرحلة العلاج ، وعناية من قِبل الأطقم الطبية بالمستشفى التى توفر كافة الخدمات والمستلزمات والأدوية للاعب.

أعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص تمنياته للاعب أحمد رفعت بالشفاء العاجل ، والخروج من هذه الأزمة الصحية فى أقرب وقت، والعودة مرة أخرى للملاعب بعد تمام الشفاء، مثنياً على دور الأطقم الطبية الذين أشرفوا على الحالة الصحية للاعب منذ دخوله لإحدى المستشفيات بالإسكندرية ومتابعة حالته الصحية منذ اللحظة الأولى حتى استقرار حالته، ونقله إلى مستشفى بالقاهرة لاستكمال العلاج.

ولفت الدكتور أشرف صبحى أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات عقب تعرض اللاعب احمد رفعت لاعب نادى فيوتشر لسقوط مفاجئ داخل الملعب وفقد الوعي، كان فى مقدمتها عقد اجتماع مع اللجنة الطبية العليا للرعاية الطبية للرياضيين بمقر الوزارة لمناقشة الآليات لتجنب الموت المفاجيء وامراض القلب وجميع العوامل التى تمثل خطورة على صحة الرياضيين.

وانتهي الاجتماع إلى توفير اجهزة طبية متطورة فى الملاعب المصرية فى جميع الألعاب، و تدريب الفرق الطبية على استخدامها بالاندية والمنتخبات القومية ، وإدخال نظام التأمين المباشر داخل منظومة الرياضة المصرية، و عقد مؤتمر موسع خلال الفترة المقبلة يضم مجموعة كبيرة من خبراء المجال الطبي والرياضي من أجل توعيه الرياضيين بالمخاطر الطبية والصحية التى قد يواجها اللاعبين بالملاعب

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