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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الشباب يكشف تطورات الحالة الصحية لـ أحمد رفعت لاعب فيوتشر

جولة وزير الشباب
جولة وزير الشباب والرياضة

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنه وفق التطورات الصحية الأخيرة لحالة لاعب نادي فيوتشر أحمد رفعت تبين تحسن حالة اللاعب بعد نقله لمستشفى وادي النيل بالقاهرة، حيث تم نقله بمنتهي الحرفية.


وتابع وزير الشباب أن المدرسة الطبية المصرية لها تاريخها وأصولها وعلمائها وهذه هي مصر، وبالتالي فإن حالة اللاعب أحمد رفعت أصبحت أكثر استقرار ودخلت في مدرج التطور الطبيعي، كما أن اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة تضم خبراء على أعلى مستوى من المتخصصين وأساتذة القلب.


وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة أرسلت خطابا لاتحاد كرة القدم  بضرورة تعميم جهاز الصدمات الكهربائي ويتم استخدامه في الملعب قبل النقل إلى المستشفيات، موضحا أن الكود الخاص بالوزارة هو تواجد سيارة إسعاف مجهزة في أرض الملعب، وأن وجود هذا الجهاز في الملعب سيكون له تأثير كبيرا جدا في سرعة علاج أية إصابات طارئة.
جاء ذلك خلال افتتاح  وزير الشباب والرياضة يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حمام السباحة الأولمبي الجديد لنادي سيتي كلوب فرع بنها.


وقام وزير الشباب والرياضة ومحافظ بنها بجولة تفقدية موسعة داخل النادى وشملت الجولة تفقد  صالات الجيم للرجال والسيدات وصالات وملاعب الألعاب الرياضية المختلفة في حضور الأجهزة الفنية بالنادي.
من جانبه ، أشاد الدكتور أشرف صبحى بالبينة الإنشائية الرياضية بأفرع أندية سيتى كلوب فى مختلف المحافظات والتى تتيح خدماتها المتنوعة للأعضاء بغية نشر ثقافة الممارسة الرياضية ، وتوفير كل الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية لهم ، مثنيا كذلك على الجهود المبذولة لمزيد من التطوير على مستوى البنية الرياضية فى تلك الأندية ومنها على سبيل المثال انشاء حمام سباحة أوليمبى بنادى سيتى كلوب بنها يُضاف إلى المنشآت الرياضية بالنادي.


ولفت الوزير إلى نجاح أندية سيتى كلوب فى جذب أعداد كبيرة من الأعضاء بمختلف المحافظات وأهدافها التى تتسق مع استراتيجة ورؤية وزارة الشباب والرياضة فى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية ونشرها بالمجتمع .
 

من جانبه رحب محافظ القليوبية بالسيد وزير الشباب والرياضة علي أرض المحافظة معربا عن سعادته البالغة لإفتتاح حمام السباحة الاولمبي بنادي سيتي كلوب بمدينة بنها حيث يعد هذا الحمام ثاني حمام سباحة أوليمبي في محافظة القليوبية بعد حمام سباحة نادي العبور، ويأتي افتتاحه في إطار خطط وزارة الشباب والرياضة لتطوير المنشآت الرياضية في جميع أنحاء مصر.


وأعرب المحافظ عن سعادته بافتتاح هذا الحمام، مؤكداً على أهميته في تنمية الرياضة في محافظة القليوبية، خاصةً رياضة السباحة، مشيراً إلى أن هذا الحمام سيُساهم في إتاحة الفرصة للكثير من الشباب لممارسة هذه الرياضة، واكتشاف المواهب الجديدة.
وشهد الدكتور أشرف صبحي عرضاً قدمه ناشئو وناشئات أكاديمية سيتي كلوب للسباحة بمناسبة افتتاح الحمام الأولمبي ، استعرضوا خلاله المهارات الأساسية للعبة في جميع فروعها.

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