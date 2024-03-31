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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

خطوات تنزيل الواتس الذهبي WhatsApp gold..بميزات استثنائية

خطوات تنزيل الواتس
خطوات تنزيل الواتس الذهبي WhatsApp gold..بميزات استثنائية

للتعرف على طريقة تحميل تطبيق الواتس الذهبي  WhatsApp gold على جوالك بآخر تحديث وكل المزايا الخاصة 2024، يُعتبر تطبيق WhatsApp Gold من بين أنسخ التطبيقات الأكثر شهرة في مجال التواصل الاجتماعي، حيث يتميز بمجموعة من الميزات التي تجعل استخدامه أكثر فعالية وملاءمة.

 

مميزات الواتس الذهبي الخاصة WhatsApp Gold

 

  • يتلقى التطبيق تحديثات مستمرة، مما يضمن خلوه من الفيروسات ويضيف العديد من التجديدات والمزايا الجديدة. كما يمكن للمستخدمين الاطمئنان بشأن الخصوصية، حيث يُقدم التطبيق ميزات للحماية من التلصص.
  • تم استخدام الإصدار 2.23 في بناء التطبيق، الذي يُمكّن تمديد فترة الحالة تلقائيًا لمدة تزيد عن 30 ثانية. كما يُمكنك إخفاء لوحات القراءة التي قد تظهر بشكل مقنع أكثر، وكذلك إخفاء مشاهدتك للقصص المُشاركة والتحقق من من شاهد حالتك.
  • يضمن التطبيق حماية الخصوصية من خلال منع حذف النصوص المكتشفة، ويتيح للمستخدمين إيقاف إشعارات عرض حالة التنزيل للملفات المحولة. كما يُضيف خيارًا لإضافة قفل محادثة سري يعتمد على رقم، لإخفاء المناقشات.
  • تُشغَّل التسجيلات تلقائيًا بدون الحاجة للضغط على كل واحد منها على حدى، ويُمكن تشغيل الوضع الليلي بشكل كامل، مع إمكانية تخصيص إعدادات الألوان حسب الرغبة.

 

تحميل تطبيق WhatsApp gold على جوالك بآخر تحديث 

 

 

دليل مفصل وشامل حول كيفية تحميل وتثبيت واتساب الذهبي 2024 على هواتف الأندرويد والآيفون بأحدث إصدار مجانًا، تتمثل الخطوات في الآتي:

1. ابدأ بالدخول إلى المتجر الإلكتروني الخاص بجهازك، سواء كان ذلك متجر Google Play لأجهزة الأندرويد أو App Store لأجهزة الآيفون.

2. بمجرد الدخول إلى المتجر، استخدم خاصية البحث واكتب “تحميل واتساب الذهبي” في خانة البحث.

3. اضغط على أيقونة البحث أو “Enter” وانتظر حتى يظهر لك التطبيق المراد تحميله.

4. بعد العثور على واتساب الذهبي، انقر على كلمة “تثبيت” وسيبدأ التطبيق في التحميل والتثبيت تلقائيًا.

5. بمجرد اكتمال التحميل، انقر على كلمة “فتح” لتشغيل التطبيق واتبع الإرشادات والخطوات التالية لإعداد واتساب الذهبي واستخدامه بكل سهولة ويسر.

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