قرار عاجل من النيابة بحق المتهمين بقـ تل سائق أسفل دائري العمرانية

قررت النيابة العامة بالعمرانية حبس المتهمين بقتل سائق وإشعال النيران في جثته 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت النيابة لهم تهمة القتل العمد.

واعترف المتهمان بارتكابهما للواقعة، باستدراجهما للضحية، بسبب خلافات مالية بينهما وبين المجنى عليه، قام المتهم الأول على إثرها بالاتفاق مع الثانى على استدراج المجنى عليه لشقة أحدهما بزعم إنهاء تلك الخلافات وقاما بالتعدى عليه وتوثيقه وخنقه حتى فارق الحياة، قاموا بسكب كمية من البنزين على الجثة وأضرموا فيه النار.

تبلغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، أسفل سور الطريق الدائرى بدائرة القسم ووجود آثار حريق بالجسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلان "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وأقر أحدهما بوجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه قام على إثرها بالاتفاق مع الثانى على استدراج المجنى عليه لشقة أحدهما بزعم إنهاء تلك الخلافات وقاما بالتعدى عليه وخنقه حتى فارق الحياة.