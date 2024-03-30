دلقوا على جسمه البنزين وحرقوه .. سبب صادم في جريمة بالعمرانية

تباشر نيابة جنوب الجيزة، التحقيق مع عاطلان لاتهامهما بقتل سائق وحرق جثته في العمرانية، واعترف المتهمان بارتكابهما للواقعة، وذلك لخلافات مالية.



واعترف المتهمان بارتكابهما للواقعة، باستدراجهم للضحية، بسبب خلافات مالية بينهم وبين المجنى عليه قام المتهم على إثرها بالإتفاق مع الثانى على إستدراج المجنى عليه لشقة أحدهما بزعم إنهاء تلك الخلافات وقاما بالتعدى عليه وتوثيقه وخنقه حتى فارق الحياة، قاموا بسكب كمية من البنزين على الجثة وإضرموا فيه النار.



تبلغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، أسفل سور الطريق الدائرى بدائرة القسم ووجود آثار حريق بالجسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام تبين أن وراء إرتكاب الواقعة عاطلان "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وأقر أحدهما بوجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه قام على إثرها بالإتفاق مع الثانى على إستدراج المجنى عليه لشقة أحدهما بزعم إنهاء تلك الخلافات وقاما بالتعدى عليه وإيثاقه وخنقه حتى فارق الحياة، والإستيلاء على مفتاح شقة المجنى عليه، هاتفى محمول، والتوجه لمسكن المجنى عليه وسرقة “بعض المتعلقات الشخصية، فرد محلى” واستعانوا بـ إحدى الفتيات "صديقة أحدهما" لنقل الجثمان وقاموا بالإتصال بـسائق تروسيكل "حسن النية" بدعوى نقل بعض المخلفات من الشقة، ولدى وصولهم لمكان العثور قاموا بسكب كمية من البنزين على الجثة وإضرم النيران بها وأرشدوا عن المسروقات والسلاح النارى لدى (أحد الأشخاص- مقيم بالعمرانية) تم ضبطه والسلاح النارى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.