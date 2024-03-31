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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: إزالة تعديات الأراضى علي نفقة المخالفين وإحالتهم الي النيابة.. صور

حملات ازالة
حملات ازالة

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية استمرار أعمال الحملة المكبرة لإزالة التعديات علي الأرضي الزراعية التي تم تبويرها بطريق رافد جمصة .
حيث كلف " محافظ الدقهلية " المحاسب محمد عبدالباقي رئيس مركز ومدينة منية النصر ، وأحمد عبدالعظيم رئيس حي غرب المنصوره بقيادة الحملة المكبرة لإزالة كافة التعديات علي رافد جمصه بمشاركة كلا من المحاسب السيد النخيلي رئيس مركز ومدينة طلخا ، والمحاسب نادر محي رئيس مركز ومدينة المطرية ، والمهندس خالد جلال مدير عام إدارة المركبات بالمحافظة ، ومحمد حمص مدير الإدارة العامة للمخلفات الصلبه بالدقهليه ورئيس جهاز نظافة وتجميل المنصورة  ، وبمشاركة كافة الجهات والأجهزة المعنية .
ووجه " المحافظ " بإزالة كافة التعديات علي الأراضي الزراعية علي نفقة المخالفين  وإحالة كافة المخالفات الي النيابة العسكرية لإتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين حتي يعلم الجميع أنه لا تهاون مع المعتدين علي الأرضي الزراعية ، وإعادة زراعة الأراضي التي تم تبويرها مره أخري .
وتابع " مختار " : لن نترك شبراً واحداً من الأراضي الزراعية التي تم تبويرها الا وسيتم زراعته مره أخري وعودة الحياة الي هذه الأراضي وسيكون هناك لجنة لمتابعة إعادة زراعة هذه الأراضي مرة أخري.


وأكد " المحافظ " أن الحفاظ على الأراضي الزراعية من التعدي عليها بالتبوير أو البناء هو واجب وطني علينا جميعاً لا تهاون فيه ، مشيرا إلي أننا أمام تحدي كبير للحفاظ علي الأراضي الزراعية ، لأن ترك التعدي عليها هو خيانة للوطن ، مشيراً إلي أن عدم الحفاظ عليها سيؤدي إلي تقلصها واهدارها.
الجدير بالذكر أن " محافظ الدقهلية" قد قرر تشكيل لجنة دائمة برئاسة السكرتير العام للمحافظة تكون مهمتها المرور علي كافة الطرق السريعة والرئيسية بنطاق المحافظة لحصر الأراضي التي تم تبويرها والتعدي عليها ،وإعادتها الي طبيعتها الزراعية علي نفقة المخالفين.

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أزالة كافة التعديات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار الدقهلية الحملة المكبرة التعديات علي الأراضي مدير الإدارة العامة

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