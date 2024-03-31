اتحاد الكرة يكشف تفاصيل التفاوض مع هيرفي رينارد لتولي تدريب المنتخب

كشف جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عن تفاصيل المفاوضات مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، الذي كان مدربًا لمنتخب سيدات فرنسا، لتولي مسؤولية تدريب المنتخب الوطني بعد إقالة المدرب البرتغالي روي فيتوريا.

وأكد علام خلال تصريحات اذاعية، أنه رحب بفكرة التعاقد مع رينارد، مشيرًا إلى أن الاتحاد لم يتدخل في عمل رابطة الأندية المصرية المحترفة، وأن التصريحات التي تتحدث عن ذلك في الإعلام ليست دقيقة.

وأضاف علام أنه لم يطلب من أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، التفاوض مع المدرب البرتغالي كيروش، نظرًا لرفضه عودة كيروش بسبب الانتقادات التي وجهت للجبلاية واللاعبين المصريين.

وأشار علام إلى أن دياب اقترح التفاوض مع المدرب الفرنسي رينارد لتولي قيادة المنتخب المصري، وأكد أنه وافق على هذا الاقتراح بكل ارتياح.