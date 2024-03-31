الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس الأسبوع الأخير من رمضان.. تفاصيل

أعلنت هيئة الأرصاد، تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع الأخير من رمضان، حيث من المتوقع أن يشهد استقرارا نسبيا في درجات الحرارة على معظم الأنحاء باستثناء وجود نشاط للرياح على فترات متقطعة.

وحسب هيئة الأرصاد، فإن الطقس يكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئ على السواحل الشمالية الغربية.

ويكون الطقس لطيفا خلال ساعات الليل وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وتشهد حالة الطقس خلال هذا الأسبوع، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد أيضا على فترات متقطعة، متوقع أن يستمر نشاط الرياح خلال أيام الاثنين والثلاثاء المقبلين.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس هذا الأسبوع، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 28 إلى 31 درجة

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 22 إلى 26 درجة

جنوب سيناء تتراوح ما بين 31 إلى 35 درجة

شمال الصعيد تتراوح ما بين 32 إلى 34 درجة

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 35 إلى 36 درجة