الأرصاد تحذر من ظاهرة تستمر ليومين.. وتكشف حالة الطقس خلال الأسبوع

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حدوث ظاهرة مؤثرة خلال أيام السبت والأحد والاثنين وهي الشبورة المائية الكثيفة صباحا، وذلك على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والتي هي مؤدية من وإلى القاهرة.

الأرصاد: طقس دافئ وحار على بعض المناطق

بينما أوضحت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حول حالة الطقس اليوم، السبت 30 مارس 2024، في القاهرة والمحافظات، وهو طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد دافئ على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد، لطيف ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد :طقس دافئ وحار على بعض المناطق

طقس السبت 30 مارس 2024

وأشارت إلى أن طقس السبت 30 مارس 2024 نشهد به شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، كما قد تكون الشبورة كثيفة أحيانا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما أنه سيكون هناك نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وفي شمال الصعيد على فترات متقطعة.

طقس الأحد 31 مارس 2024

بينما يشهد طقس الأحد 31 مارس 2024 شبورة من 4 إلى 8 صباحا تقريبا، وذلك على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الأرصاد :طقس دافئ وحار على بعض المناطق

الطقس من الاثنين 01 أبريل إلى الأربعاء 03 أبريل 2024:

وتستمر الشبورة ليوم الاثنين، كما نشهد خلال باقي أيام الأسبوع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى على فترات متقطعة.

الأرصاد: طقس دافئ وحار على بعض المناطق

وأكدت هيئة الأرصاد أن طقس السبت 30 مارس 2024 يشهد أجواءً مائلة للحرارة نهارا لطيف ليلا وفي الصباح الباكر على معظم الأنحاء ودرجات حرارة متوقعة ما بين 28 و29 على القاهرة خلال فترة التنبؤ (أسبوع قادم).

بينما تبقى الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية الكثيفة صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة.

الأرصاد: طقس دافئ وحار على بعض المناطق