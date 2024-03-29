في 4 أماكن وخلوا بالكم | تحذير عاجل من الأرصاد

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن حالة الطقس، مشيرة الى أنه طبقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن فترة مساء أمس حتى صباح اليوم شهدت فرصًا لسقوط الأمطار نتيجة مرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات للتليفزيون المصري، أن فرصة الأمطار خلال الساعات المقبلة ستكون موجودة في جنوب سيناء وبعض الأماكن من السواحل الشمالية الشرقية وخليج السويس وسلاسل جبال البحر الأحمر، ولن تشهد باقي الأماكن في الجمهورية فرصًا لسقوط الأمطار، وستتحسن الأحوال الجوية عن أمس.



وتابعت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن : «شهدنا أمطارا متفاوتة الشدة على أغلب محافظات الجمهورية من السواحل الشمالية حتى الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد».



الأمطار كانت متفاوتة الشدة واختلفت كميتها من محافظة لأخرى

وأشارت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الأمطار كانت متفاوتة الشدة واختلفت كميتها من محافظة لأخرى، وكانت رعدية أحيانا في بعض الأماكن بعدما شهدت البلاد أمس الخميس ذروة ارتفاع قيم الحرارة.

وأضافت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد انخفاضا في قيم الحرارة وانكسارا لحدة الموجة التي شهدناها أمس والعظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار ستكون 27 درجة مئوية.