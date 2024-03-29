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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عواصف رملية وترابية وأمطار رعدية أمس.. الأرصاد تعلن مفاجأة بحالة الجو اليوم

أمطار رعدية
أمطار رعدية

تشهد البلاد منذ أمس الخميس حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وهناك أمطار رعدية، أثرت على الكثير من المحافظات، والكل يبحث خلال الساعات الحالية عن طقس الساعات المقبلة.

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 وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس اليوم الجمعة على جميع المحافظات بالجمهورية، وقالت إن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى أمس الخميس سجلت 32 درجة، بقيم مرتفعة تصل إلى 7 درجات، بالإضافة إلى وجود أتربة عالقة أدت انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق في محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى.

وأضافت منار غانم: تحول كتل الهوائية الجنوبية إلى كتل هواء شمالية، أدى إلى وجود نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة ثم سقوط للأمطار، وذلك بسبب مرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وأن أغلب محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد، شهدت تساقط للأمطار حتى الساعات الأولى من فجر الجمعة، موضحة أن هذه الأمطار كانت مصحوبة بالبرق والرعد.

وأوضحت منار غانم، أنه مع الساعات الأولى من صباح الجمعة، سيتحرك المنخفض الجوي شرقا، مما يؤدي إلى سقوط الأمطار على مدن القناة وخليج السويس وشمال سيناء بدلا من القاهرة الكبرى.

وعن أصوات الرعد فجر اليوم الجمعة، أشارت منار غانم إلى أن ارتفاع درجات الحرارة غير المتوقعة نهار أمس الخميس، أدى إلى حدوث أصوات الرعد، وأن هناك تحسن في حالة الطقس على أغلب الأنحاء، بالإضافة إلى انخفاض درجات الحرارة على كافة المحافظات بقيم تصل إلى 5 درجات. 

 وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «الأمطار كانت متفاوتة الشدة واختلفت كميتها من محافظة لأخرى، وكانت رعدية أحيانا في بعض الأماكن بعدما شهدت البلاد أمس الخميس ذروة ارتفاع قيم الحرارة»، لافتةً إلى أن اليوم سيشهد انخفاضا في قيم الحرارة وانكسارا لحدة الموجة التي شهدناها أمس العظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار ستكون 27 درجة مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر


العظمى الصغرى
القاهرة 27 15
العاصمة الإدارية 27 15
6 أكتوبر 28 14
بنهــــا 27 15
دمنهور 27 15
وادي النطرون 26 14
كفر الشيخ 26 14
المنصورة 27 15
الزقازيق 27 15
شبين الكوم 26 14
طنطا 26 14
دمياط 23 15
بورسعيد 23 15
الإسماعيلية 28 16
السويس 27 15
العريش 22 14
رفح 22 14
رأس سدر 25 15
نخل 24 12
كاترين 20 8
الطور 26 14
طابا 25 15
شرم الشيخ 30 18
الإسكندرية 23 14
العلمين 23 14
مطروح 20 15
السلوم 22 14
سيوة 24 15
رأس غارب 30 17
الغردقة 30 16
سفاجا 29 17
مرسى علم 30 18
شلاتين 28 17
حلايب 26 19
أبو رماد 27 18
رأس حدربة 28 18
الفيوم 28 16
بني سويف 29 17
المنيا 30 14
أسيوط 30 15
سوهاج 31 16
قنا 33 17
الأقصر 34 17
أسوان 34 18
الوادي الجديد 32 16
أبوسمبل 33 18

 

الاحوال الجوية طقس الهيئة العامة للأرصاد حالة الطقس الطقس أمطار رعدية

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