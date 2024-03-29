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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمطار.. الأرصاد توجه رسالة مهمة لسكان بعض المناطق

صدى البلد

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّه طبقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن فترة مساء أمس حتى صباح اليوم شهدت فرصا لسقوط الأمطار نتيجة مرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا، لافتةً إلى أن فرصة الأمطار خلال الساعات المقبلة ستكون موجودة في جنوب سيناء وبعض الأماكن من السواحل الشمالية الشرقية وخليج السويس وسلاسل جبال البحر الأحمر، ولن تشهد باقي الأماكن في الجمهورية فرصا لسقوط الأمطار، وستتحسن الأحوال الجوية عن الأمس.


وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين: «شهدنا أمطارا متفاوتة الشدة على أغلب محافظات الجمهورية من السواحل الشمالية حتى الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد».

 


وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «الأمطار كانت متفاوتة الشدة واختلفت كميتها من محافظة لأخرى، وكانت رعدية أحيانا في بعض الأماكن بعدما شهدت البلاد أمس الخميس ذروة ارتفاع قيم الحرارة»، لافتةً إلى أن اليوم سيشهد انخفاضا في قيم الحرارة وانكسارا لحدة الموجة التي شهدناها أمس والعظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار ستكون 27 درجة مئوية.

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