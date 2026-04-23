البحرين وأمريكا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي ومستجدات الأوضاع الراهنة

بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم /الخميس/، مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين ستيفاني هاليت، سبل تعزيز وتنمية أوجه التعاون والتنسيق الثنائي المشترك بين البلدين، بما يعود بالخير والمنفعة عليهما وعلى شعبيهما.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، أنه تم خلال اللقاء، التأكيد على عمق العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية القائمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وما تشهده من تقدم ونماء ملحوظين في مختلف الأصعدة.

كما جرى خلال اللقاء، تبادل وجهات النظر حيال التطورات الإقليمية، ومستجدات الأوضاع الراهنة وتداعياتها على الأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي، إلى جانب بحث آفاق التعاون والتنسيق المشترك إزاء القضايا الإقليمية المعروضة على مجلس الأمن.