خلال حدث عالمى بواشنطن .. مراكز البيانات تشهد حلول تبريد جديدة لدعم توسع الذكاء الاصطناعي

تشهد صناعة مراكز البيانات توسعاً متسارعاً في تبني حلول تبريد متقدمة، بالتزامن مع النمو الكبير في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وارتفاع الأحمال التشغيلية واستهلاك الطاقة، ما يدفع الشركات العالمية إلى تطوير تقنيات أكثر كفاءة واستدامة.

وتشمل الحلول الجديدة أنظمة تبريد مباشرة للرقائق الإلكترونية تعتمد على السوائل لإدارة الحرارة الناتجة عن المعالجات عالية الأداء، بما يسهم في الحفاظ على استقرار التشغيل ورفع كفاءة استهلاك الطاقة داخل مراكز البيانات. كما تتضمن تقنيات لمعالجة الهواء وتبريد البنية التحتية الكاملة للمنشآت الرقمية، وليس الخوادم فقط.

وتبرز أيضاً أنظمة التبريد بالغمر، التي تعتمد على غمر المعدات التقنية في سوائل عازلة كهربائياً، بما يوفر قدرة أعلى على التحكم الحراري داخل البيئات ذات الكثافة التشغيلية المرتفعة، ويعزز الاعتمادية التشغيلية لمراكز البيانات الحديثة.

وتعكس هذه التطورات اتجاهاً عالمياً نحو تقليل الفاقد من الطاقة وتحسين إدارة الأحمال الرقمية، خاصة مع التوسع في تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تتطلب قدرات حوسبة ضخمة وبنية تحتية أكثر تطوراً.

وتأتي هذه التحركات ضمن مشاركة دولية شهدها معرض متخصص في واشنطن، حيث استعرضت شركة إل جي إلكترونكس مجموعة من حلول التبريد الموجهة لمراكز البيانات، في إطار تنافس عالمي متزايد على تقنيات البنية الرقمية المستقبلية.