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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عاجل.. القبض على مزارع لاتهامه في واقعة انهيار جسر ترعة الإسماعيلية

الحادث
الحادث

كشفت مصادر رسمية، أنه تم القبض على مزارع؛ لاتهامه بالتسبب في واقعة انهيار جسر ترعة الإسماعيلية، وغرق وانهيار عدد من المنازل في عزبة الكبانية، في قرية عين غصين بالإسماعيلية.

كما كشفت المصادر، في تصريحات لـ«صدى البلد»، أسباب انهيار جسر ترعة الإسماعيلية حسب التحقيقات الأولية.

وقالت المصادر، إن مواطنا حاول الحصول على وصلة غير شرعية من ترعة الإسماعيلية تسببت في وقوع الحادث بسبب قِدَم الجسر الذي أدي إلى تسرب المياه إلى محيط وداخل أكثر من 100 فدان داخل العزبة، وتدمير آلاف الأفدنة الزراعية.
 

وحدث انهيار جزئي في جسر ترعة الإسماعيلية، صباح اليوم الأحد، عند الكيلو 10.00 بطول 20 مترا؛ نتيجة تعدي أحد المواطنين على الجسر بنطاق مركز ومدينة الإسماعيلية.

وجرى التنسيق بين وزارات «الموارد المائية والري، والداخلية، والنقل»، ومحافظة الإسماعيلية، والشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ، والدفع بمعدات إدارة الصيانة الوقائية التابعة لوزارة الري، ومعدات مركز ومدينة الإسماعيلية وأبو صوير وفايد، ومعدات مديرية الطرق بالمحافظة، ومعدات عدد من المقاولين؛ للتعامل مع القطع الحادث في جسر ترعة الإسماعيلية.

كما جرى الدفع بفرق من الحماية المدنية والإسعاف للموقع، وخفضت أجهزة وزارة الموارد المائية والري، مناسيب المياه في ترعة الإسماعيلية، بتوجيهات من وزير الري الدكتور هاني سويلم.

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