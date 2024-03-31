عماد الدين حسين: أهم إنجاز في عهد الرئيس إقامة بنية تحتية حقيقية

عرض الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، فيلم تسجيلي، تحت عنوان "10 سنوات من الإنجازات.. حكاية قائد ومسيرة وطن".

وقال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن أهم إنجاز في عهد الرئيس السيسي هو إقامة بنية تحتية حقيقية للدولة.

وأشار الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أن فترة تولي الرئيس السيسي أعادت لمصر تماسكها، ووقفت على قدميها من جديد.

وأكد أن مصر استقرت أمنيا وأنهت على الإرهاب وبدأت في تدشين المشروعات القومية بالبنية التحتية وعلى رأسها قناة السويس الجديدة وحياة كريمة والمشروعات التنموية والطرق الجديدة.

