حركة النجباء في العراق تعلن مسؤوليتها عن الهجوم بالطائرات المسيرة على إيلات

تبنت حركة النجباء المسلحة في العراق، اليوم الاثنين، العملية العسكرية التي أصابت مبني في مدينة إيلات في مواقع عسكري لـ إسرائيل، عبر طائرات مسيرة.

وقالت حركة النجباء في العراق في بيان لها، إنه تم تنفيذ الهجوم المسلح بـ 3 طائرات مسيرة، ووصلت لهدفها المحدد في إيلات.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه تم رصد طائرة مسيرة قادمة من الشرق وسقطت في مدينة إيلات وأحدثت ضررا ماديا بأحد المباني دون إصابات.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له، إن هدف جوي اخترق الأجواء الإسرائيلية قادما من الشرق وسقط في خليج إيلات، دون إصابات مخلفا أضرارا في مبنى.

وقالت صحيفة إسرائيل اليوم، إنه تمت إصابة أحد معسكرات الجيش الإسرائيلي بطائرة مسيرة بعد إعلان اعتراض جسم طائر في سماء جنوب إسرائيل.