نتيجة الضربات اليمنية.. توقف ميناء إيلات الإسرائيلي عن العمل



ذكرت وسائل إعلام لبنانية ان ميناء إيلات الإسرائيلي توقف تماما عن العمل نتيجة الضربات اليمنية.

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق اعلنت استهداف محطة توليد الكهرباء في تل أبيب بالطيران المسيّر.

وبحسب البيان الصادر عن "المقاومة الإسلامية في العراق": فقد استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق بواسطة الطيران المسيّر، محطة توليد الكهرباء في تل أبيب بأراضينا المحتلة".

وأضاف البيان: "نؤكد استمرارنا في دكّ معاقل الأعداء، استكمالا للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرة أهلنا في غزة، وردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزل.