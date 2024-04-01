أصابت مبنى.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن رصد وإسقاط طائرة مسيرة معادية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه تم رصد طائرة مسيرة قادمة من الشرق وسقطت في مدينة إيلات وأحدثت ضررا ماديا بأحد المباني دون إصابات.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له، إن هدف جوي اخترق الأجواء الإسرائيلية قادما من الشرق وسقط في خليج إيلات، دون إصابات مخلفا أضرارا في مبنى.

وقالت صحيفة إسرائيل اليوم، إنه تمت إصابة أحد معسكرات الجيش الإسرائيلي بطائرة مسيرة بعد إعلان اعتراض جسم طائر في سماء جنوب إسرائيل.

بينما قالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن الجسم الجوي المشبوه دخل الأجواء الإسرائيلية من جهة الأردن، واستهدف مبنى في إيلات.