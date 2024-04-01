أمير مرتضى يرد على تصريحات ميدو الأخيرة.. ويكشف حقيقة وجود شخصية كبيرة تساند والده

حل أمير مرتضى، المشرف السابق على الكرة بنادي الزمالك على الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "أسرار" المذاع على قناة "النهار"، ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:



سأصبح أصغر رئيس ناد.. أمير مرتضى يرد على تصريحات ميدو الأخيرة

علق أمير مرتضى، المشرف السابق على الكرة بنادي الزمالك، على تصريحات ميدو الأخيرة بأنه سيكون أصغر رئيس للزمالك.



عشوائي وهوقعه.. أمير مرتضى يعلق على ترشحه أمام ميدو وحازم إمام

علق أمير مرتضى، المشرف السابق على الكرة بنادي الزمالك، على تصريحات ميدو الأخيرة بأنه سيكون أصغر رئيس للزمالك.



اتسجن 4 مرات.. هل هناك شخصية كبيرة تساند مرتضى منصور؟.. فيديو

علق أمير مرتضى منصور، المشرف السابق على الكرة بنادي الزمالك، على الأقاويل الخاصة بوقوف شخصية كبيرة خلف والده مرتضى منصور لحمايته، قائلا: “لو في شخص بيحميه هل هيتحبس كل سنتين؟”.





أمير مرتضى: لا مقارنة بيني وبين سيد عبد الحفيظ.. فيديو

قال أمير مرتضى منصور، إنه لا يوجد مقارنة بينه وبين الكابتن سيد عبدالحفيظ، متابعا: منصبي داخل الزمالك نفس منصب كابتن محمود الخطيب".



أعمال وأسحار لكن مابيتأثرش..أمير مرتضى منصور يتحدث عن النادي الأهلي

كشف أمير مرتضى، المشرف السابق على الكرة بنادي الزمالك، عن سبب حسده للنادي الأهلي، قائلًا: “حصل في مصر كام ثورة مأثرتش على النادي الأهلي، ولا يتأثر بـ كورونا ولا ازمة أوكرانيا ولا عقود رعاية، بحس ان فيه حاجة غلط في المعادلة”.