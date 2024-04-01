اتسجن 4 مرات.. هل هناك شخصية كبيرة تساند مرتضى منصور؟.. فيديو

علق أمير مرتضى منصور، المشرف السابق على الكرة بنادي الزمالك، على الأقاويل الخاصة بوقوف شخصية كبيرة خلف والده مرتضى منصور لحمايته، قائلا: “لو في شخص بيحميه هل هيتحبس كل سنتين؟”.



وأضاف "أمير مرتضى، خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار،: والدي في آخر 10 سنين اتحبس 4 مرات، متابعا:" لما بيبقى في الحبس بيبقى قوي جدًا، بيتعامل أنها استراحة محارب".



واسترسل: قمت بزيارة والدي في سجون كتير كـ المزرعة وطرة ووادي النطرون.



