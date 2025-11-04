بعد تجريد الأمير أندرو من ألقابه .. ما مصير ابنتيه بياتريس ويوجيني؟

في تطورٍ مثير، أعلن الملك تشارلز الثالث عن تجريده شقيقه، الأمير أندرو، من لقب «أمير» بسبب الضغوط الناتجة عن فضيحة جيفري إبستين.

هذا القرار أثار الكثير من التساؤلات حول مصير ابنته، الأميرة بياتريس والأميرة يوجيني، ودورهن في العائلة المالكة البريطانية.

تأثير الفضيحة على الأمير أندرو

الأمير أندرو شهد مسيرة مليئة بالتحديات، ومع تجريده من الألقاب، أصبح في نظر العديد من البريطانيين شخصية مثيرة للجدل، حيث تحاول العائلة المالكة البريطانية، التقليل من التأثير السلبي الذي قد يطال أفرادها بسبب أفعال أندرو.

يأتي قرار التجريد في أعقاب فضيحة تتعلق بعلاقة الأمير أندرو بجيفرى إبستين، حيث تم الاستخفاف بموقف العائلة المالكة تجاه ما يعرف بتهم التحرش والجرائم الجنسية.

جدير بالذكر أن جيفري إبستين كان ممولا أمريكيا تورط في شبكة استغلال جنسي للأطفال، وقد اعتقل عام 2019 بتهم الاتجار بالجنس واستغلال القاصرات. توفي في زنزانته بسجن مانهاتن في أغسطس من نفس العام، وأعلنت السلطات أنه انتحر، لكن موته أثار الجدل والنظريات حول الوفاة الغامضة بسبب علاقاته الواسعة مع شخصيات نافذة ومخاوف من احتمال التستر على معلومات حساسة.

ما مصير ابنتي الأمير أندرو؟

بينما قد تكون بياتريس ويوجيني متمتعتين بترتيب عائلي يضمن لهما بعض الحماية الاجتماعية، فإن وضعهما كأبناء لأمير تم تجريده من ألقابه قد يعقد الأمور، إلا أنهما لن يتم تجريدهما من ألقابهم الملكية.

العديد من المحللين البريطانيين يرون أن هذه الفضيحة قد تؤدي إلى تراجع بعض شبكات الدعم التي كانت متاحة لهما، ما يجعلهما في حاجة إلى بناء مستقبل خاص بهما بعيداً عن ظلال الفضيحة.

العائلة المالكة تواجه تحديات جديدة في التعامل مع تداعيات الفضيحة. تصريحات بعض الشخصيات العامة، مثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، تُظهر كيف أن العائلة المالكة البريطانية تخضع لمراقبة شديدة، إلا أن قرار الملك تشارلز يعد مؤشراً على رغبته في إعادة تصحيح الصورة العامة للعائلة المالكة، ولكن الطريق سيكون طويلاً وصعباً.

بحسب المحللين، هناك عدة طرق يمكن من خلالها للأميرات بياتريس ويوجيني التعامل مع الوضع الجديد. أولاً، يمكنهما التركيز على تعزيز صورتهما العامة وتعزيز أنشطتهما الخيرية، مثلما فعلهما خلال السنوات الماضية. كما أنهما قد تستفيدان من مواهبهما الشخصية، سواء في مجالات الفنون أو الأعمال.