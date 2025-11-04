رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرضا للكتاب بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات

افتتح الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور أسامة طلعت، رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية، المعرض السنوي للكتاب الذي تنظمه جامعة الأزهر، بالتعاون مع الهيئة المصرية، بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 4 من نوفمبر وحتى الخميس الموافق 15 نوفمبر الجاري 2025م، بتخفيصات كبيرة تصل إلى 25٪.

وحضر الافتتاح الدكتورة فريدة محمد علي، عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، والدكتورة منال الخولي، عميدة كلية التربية بنات القاهرة، والدكتورة وفاء غنيمي، وكيلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة لشئون التعليم والطلاب.

جاء ذلك في إطار حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على العلم والاستنارة.

وأشاد رئيس جامعة الأزهر بتنظيم المعرض وبمحتواه من الكتب المتنوعة في الأدب والتاريخ والتراث وكتب الأطفال والكتب الأجنبية.

وأكد رئيس جامعة الأزهر حرص الجامعة على تنظيم مثل هذه المعارض بشكل منتظم؛ بهدف نشر الوعي بين الطالبات في جميع المجالات العلمية باعتبارها منارات ثقافية للطلاب، كما أن رؤية الجامعة تتضمن التوسع في عقد وتنظيم مثل هذه المعارض في جميع قطاعات الجامعة.

من جانبه، عبر الدكتور أسامة طلعت، رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية، عن سعادته بالتعاون مع جامعة الأزهر مهد الوسطية وقبلة الاعتدال في العالم، مشيدًا بجهود فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

وأكد الدكتور أسامة طلعت أن دار الكتب والوثائق القومية، والهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور خالد أبو الليل تمد أياديها للتعاون مع جامعة الأزهر وجميع الجامعات المصرية؛ انطلاقًا من أن الجامعات هي القاطرة الحقيقة للتنمية وفق رؤية مصر 2030م.

جدير بالذكر أن المعرض يعمل يوميًّا من الساعة 9 صباحًا حتى 4 مساء، وشارك في حضور الافتتاح اليوم كل من محمد الفقي، وكيل وزارة الثقافة رئيس الإدارة المركزية للتسويق بالهيئة المصرية العامة للكتاب، وشريف عادل صالح، وكيل الوزارة بدار الكتب والوثائق القومية رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، وأسامة أمين، مدير عام المكتبات بجامعة الأزهر، وصلاح سالم، منسق المعرض.