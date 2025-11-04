قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ميسي ورونالدو يشعلان السباق نحو الهدف رقم 1000.. من يصل أولا؟
وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية
حملات ضد المتحف | أحمد موسى منفعلا: عايزين يكسروا فرحتنا
بث مباشر | أحمد موسى يكشف عن حملات ممنهجة تستهدف المتحف المصري الكبير
بنزيما يقود هجوم الاتحاد ضد الشارقة في دوري أبطال آسيا
التضامن تشارك في مؤتمر دولي حول التحول الرقمي والاقتصاد الاجتماعي بالدوحة
ضربة لمبيعات السيارات في أمريكا لسبب صادم
تصنيع محلي 100%.. الصحة تعلن عن توطين صناعة أدوية علاج الأورام المتقدمة
الإعلامي ربيع هنيدي يعلن زواج آمال ماهر من رجل أعمال مصري
سفارة الدنمارك بالقاهرة: تأثرنا بالدفء والمحبة التي أظهرها المصريون للملكة ماري
4 مشروبات طبيعية تدعم صحة الكلى وتقي من أمراضها .. بدائل آمنة إلى جانب شرب الماء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرضا للكتاب بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات

رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرضا للكتاب
رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرضا للكتاب
أحمد سعيد

افتتح الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور أسامة طلعت، رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية، المعرض السنوي للكتاب الذي تنظمه جامعة الأزهر، بالتعاون مع الهيئة المصرية، بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 4 من نوفمبر وحتى الخميس الموافق 15 نوفمبر الجاري 2025م، بتخفيصات كبيرة تصل إلى 25٪.

وحضر الافتتاح الدكتورة فريدة محمد علي، عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، والدكتورة منال الخولي، عميدة كلية التربية بنات القاهرة، والدكتورة وفاء غنيمي، وكيلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة لشئون التعليم والطلاب.

جاء ذلك في إطار حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على العلم والاستنارة.

افتتاح معرض للكتاب بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات

وأشاد رئيس جامعة الأزهر بتنظيم المعرض وبمحتواه من الكتب المتنوعة في الأدب والتاريخ والتراث وكتب الأطفال والكتب الأجنبية. 

وأكد رئيس جامعة الأزهر حرص الجامعة على تنظيم مثل هذه المعارض بشكل منتظم؛ بهدف نشر الوعي بين الطالبات في جميع المجالات العلمية باعتبارها منارات ثقافية للطلاب، كما أن رؤية الجامعة تتضمن التوسع في عقد وتنظيم مثل هذه المعارض في جميع قطاعات الجامعة. 

من جانبه، عبر الدكتور أسامة طلعت، رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية، عن سعادته بالتعاون مع جامعة الأزهر مهد الوسطية وقبلة الاعتدال في العالم، مشيدًا بجهود فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

وأكد الدكتور أسامة طلعت أن دار الكتب والوثائق القومية، والهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور خالد أبو الليل تمد أياديها للتعاون مع جامعة الأزهر وجميع الجامعات المصرية؛ انطلاقًا من أن الجامعات هي القاطرة الحقيقة للتنمية وفق رؤية مصر 2030م.

جدير بالذكر أن المعرض يعمل يوميًّا من الساعة 9 صباحًا حتى  4 مساء، وشارك في حضور الافتتاح اليوم كل من محمد الفقي، وكيل وزارة الثقافة رئيس الإدارة المركزية للتسويق بالهيئة المصرية العامة للكتاب، وشريف عادل صالح، وكيل الوزارة بدار الكتب والوثائق القومية رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، وأسامة أمين، مدير عام المكتبات بجامعة الأزهر، وصلاح سالم، منسق المعرض.

الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر المعرض السنوي للكتاب جامعة الأزهر الدكتور أسامة طلعت رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: مصر تطبق نهجا شاملا للقضاء على الفقر

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

صورة الملف

مصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة.. وتفاصيل أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

الطقس

موجة طقس سيئ.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة ؟

جانب من الحريق

أصحاب المحال المتضررين من حريق مول العبور: بيوتنا اتخربت والخسائر تخطت 10 ملايين جنيه

ترشيحاتنا

طرق طبيعية وآمنة لتنظيف الخضروات والفواكه

طرق آمنة لتنظيف الخضروات والفواكه في المنزل.. بطرق طبيعية

مشروبات تسبب اصفرار الأسنان

مشروبات شهيرة تسبّب اصفرار الأسنان.. طرق طبيعية لاستعادة بياضها

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | أسرار هاني الناظر لعلاج تساقط الشعر.. فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي

بالصور

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية
وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية
وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

4 مشروبات طبيعية تدعم صحة الكلى وتقي من أمراضها .. بدائل آمنة إلى جانب شرب الماء

مشروبات طبيعية تساهم في تعزيز صحة الكلى
مشروبات طبيعية تساهم في تعزيز صحة الكلى
مشروبات طبيعية تساهم في تعزيز صحة الكلى

كاللؤلؤ المنثور.. تكريم 1030 من حفظة القرآن الكريم بقرية غمازة الكبرى بالصف| صور

كاللؤلؤ المنثور.. تكريم 1030 من حفظة القرآن الكريم بقرية غمازة الكبرى بالصف| صور
كاللؤلؤ المنثور.. تكريم 1030 من حفظة القرآن الكريم بقرية غمازة الكبرى بالصف| صور
كاللؤلؤ المنثور.. تكريم 1030 من حفظة القرآن الكريم بقرية غمازة الكبرى بالصف| صور

طرق آمنة لتنظيف الخضروات والفواكه في المنزل.. بطرق طبيعية

طرق طبيعية وآمنة لتنظيف الخضروات والفواكه
طرق طبيعية وآمنة لتنظيف الخضروات والفواكه
طرق طبيعية وآمنة لتنظيف الخضروات والفواكه

فيديو

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

واقعة فيصل

تفاصيل جديدة في جريمة فيصل .. القـ..اتل انتقم بعد رفض الأم لرغباته

اغلى مرحاض

مرحاض ذهبي للبيع بـ10 ملايين دولار

زينه

خبر مفاجئ أم مشهد كواليس .. حقيقة زواج زينة وعمرو المهدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

المزيد