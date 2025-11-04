قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

ملتقى الأزهر اليوم يناقش مفهوم السلام في الإسلام

د. عبد المنعم فؤاد
د. عبد المنعم فؤاد
عبد الرحمن محمد

يشهد الجامع الأزهر الشريف اليوم انطلاق جلسة جديدة من فعاليات ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة، التي تعقد أسبوعيًا ضمن خطة الأزهر الشريف لنشر الفكر الوسطي وتوضيح المفاهيم الصحيحة عن الدين، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

وينعقد ملتقى هذا الأسبوع تحت عنوان "نظرة الإسلام إلى السلام"، بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين، حيث يتناول الملتقى رؤية الإسلام لمفهوم السلام باعتباره أحد القيم العليا التي يقوم عليها الدين، ويؤكد على أن السلام هو السبيل الحقيقي لتحقيق الأمن والاستقرار داخل المجتمعات الإنسانية كافة.

ويشارك في المحاضرة كل من الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، والدكتور مجدي عبد الغفار، رئيس قسم الدعوة والثقافة الإسلامية السابق بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة، فيما يدير الحوار الإعلامي أبو بكر عبد المعطي من إذاعة القرآن الكريم، في إطار حوار علمي مفتوح يتناول أبعاد القضية من زوايا دينية وثقافية وإنسانية.

وأوضح الدكتور عبد المنعم فؤاد أن ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة يُعد من أهم الأنشطة الفكرية والعلمية التي يحرص الرواق الأزهري على إقامتها بانتظام، مشيرًا إلى أن اختيار موضوعات الملتقى يتم وفقًا لمستجدات الواقع والقضايا التي تثير الجدل في المجتمع، سواء داخل مصر أو في العالمين العربي والإسلامي. وأضاف أن الهدف من هذه اللقاءات هو توضيح الصورة الصحيحة عن الإسلام والرد على الشبهات المثارة حول ثوابته، فضلًا عن مناقشة القضايا الوطنية والاجتماعية التي تمس حياة المواطنين.

وبيّن أن عملية اختيار المحاضرين تتم بعناية فائقة تبعًا لطبيعة الموضوع المطروح، حيث يشارك في هذه الملتقيات مجموعة من كبار العلماء والخبراء من داخل جامعة الأزهر وخارجها، بما يضمن تناول كل قضية من منظور علمي وشرعي متكامل.

يُذكر أن ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة يُعقد بشكل دوري كل يوم ثلاثاء داخل أروقة الجامع الأزهر الشريف، بعدما كان يحمل في السابق اسم "شبهات وردود"، قبل أن يُعاد تطويره ليواكب التحديات الفكرية المعاصرة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال شهر رمضان المبارك حين كان يُعقد يوميًا عقب صلاة التراويح. ويستمر الملتقى في أداء دوره التوعوي الرائد من خلال مناقشة قضايا تمس المجتمع المصري والعربي والإسلامي، تأكيدًا لدور الأزهر الشريف في قيادة الخطاب الديني المعتدل القائم على الفهم والعقل والحوار.


 

