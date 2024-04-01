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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ميار الببلاوي تفتح النار على إيناس الدغيدي ووفاء مكي.. تفاصيل

الفنانة ميار الببلاوي
الفنانة ميار الببلاوي

حلت الفنانة ميار الببلاوي، ضيفة على الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "العرافة" المذاع على قناة "المحور" و"النهار"، ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:


ميار الببلاوي: نجلاء فتحي أقنعتني أفطر في رمضان بسبب فيلم "ديسكو ديسكو"
تحدثت الفنانة ميار الببلاوي، عن مشاركتها في فيلم ديسكو ديسكو، قائلة: "مكنتش مصدقة نفسي وكنت مطيعة جدا وحابة الموضوع جدا".


هددوني والطب الشرعي تدخل.. ميار الببلاوي تكشف مفاجآت عن قضية تعذيب الخادمتين
قالت الفنانة ميار الببلاوي، إنّ الفنانة وفاء مكي كانت تحرق وتحلق شعر خادمتها في القضية التي أثيرت قبل 23 عاما، موضحةً: أن "الطب الشرعي أثبت أن الخادمة لم تكن مصابة بأي مرض جلدي، وبالتالي فإن شعرها تم حلقه واتحرقت في شعرها".


مكنتش عايزة المشاهد دي.. ميار الببلاوي: دعيت على إيناس الدغيدي في الحرم
قالت الفنانة ميار الببلاوي، إنّها دعت على المخرجة إيناس الدغيدي في الحرم بسبب مشاهدها في ديسكو ديسكو، موضحةً: "مكنتش عاوزة أعمل كل المشاهد دي في فيلم ديسكو، ولا كنت عاوزة ألبس مايوه".


ميار الببلاوي تفجر مفاجأة عن موقف الفنانة وفاء مكي بقضية تعذيب الخادمتين
قالت الفنانة ميار الببلاوي، إنّ الفنانة وفاء مكي لم تكن بريئة في قضية تعذيب الخادمتين، مؤكدةً: "ملهاش أي علاقة بالبراءة"، لترد بسمة وهبة: "هند عاكف أقسمت بالله إنك كلمتيها وكنتي بتبكي بحرقة، وقلتِ لها إن عندك دليل على برائتها".


فهمت غلط إنها بريئة.. ميار الببلاوي تحسم جدل كتمان الشهادة بقضية وفاء مكي
علقت الفنانة ميار الببلاوي، على أزمة الفنانة وفاء مكي، وما أثير بشأن كتمانها للشهادة في تبرأتها في قضية تعذيب الخادمتين.

 

ميار الببلاوي الفنانة ميار الببلاوي الاعلاميه بسمة وهبة فيلم ديسكو ديسكو نجلاء فتحي ايناس الدغيدى

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