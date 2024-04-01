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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إنجازات الرئيس.. 1.7 تريليون جنيه قيمة الدعم المقدم خلال الـ10 سنوات الماضية

الدعم المقدم من الدولة
الدعم المقدم من الدولة - أرشيفية

بين الأمل والتفاؤل.. يقود الرئيس عبد الفتاح السيسي مسيرة وطن في فترة رئاسية ثالثة يكرس فيها جهوده لتعزيز مكانة مصر كأرض للتنمية والاستثمار، وجعلها واحة للأمن والأمان، ومنبرًا للسلام والاستقرار جمهورية تنطلق برؤية وفكر مختلف يتناسب ويتواكب مع حجم التحديات والمسؤوليات، تستفيد من تجارب الماضي، وتنطلق بآفاق أرحب نحو المستقبل.

ومنذ اليوم الأول من حكمه، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بترسيخ مفهوم الجمهورية الجديدة بثبات ورسوخ على مفهوم الدولة الدميقراطية المدنية الحديثة التي تمتلك القدرات الشاملة عسكريًا واقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا، تعلى مفهوم المواطنة وقبول الآخر، وتسعى لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية.

الإصلاح الاقتصادي

وقد تحمل الشعب المصري عبء إعادة إحياء دولته وإصلاح الاقتصاد بصبر وشجاعة، ووضعت الدولة قدميها على طريق التنمية لبناء الجمهورية الجديدة التي طالما طمح إليها المصريون، فظهرت آلاف المشروعات القومية الكبرى والإنجازات العملاقة غير المسبوقة في تاريخ مصر.

 يستعرض “صدى البلد” في هذا التقرير تطور الإنفاق على الدعم خلال الـ 10 سنوات الماضية، بحسب بيانات صادره عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

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الدعم المقدم من الدولة

بلغت قيمة الدعم المقدم من الدولة 1.7 تريليون جنيه خلال الـ 10 سنوات الماضية:

  • 160.1 مليار جنيه عام 2013 / 2014.
  • 178.7 مليار جنيه عام 2014 / 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 11.6%.
  • 153.9 مليار جنيه عام 2015 / 2016 بنسبة انخفاض قدرها 13.8%.
  • 128.5 مليار جنيه عام 2016 / 2017 بنسبة انخفاض قدرها 16.5%.
  • 222.1 مليار جنيه عام 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 72.8%.
  • 214.3 مليار جنيه عام 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 3.5%.
  • 171.8 مليار جنيه عام 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 19.8%.
  • 140.7 مليار جنيه عام 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 18.1%.
  • 138.3 مليار جنيه خلال عام 2021 / 2022 بنسبة انخفاض قدرها 1.7%.
  • 148.8 مليار جنيه خلال عام 2022 / 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 7.5%.
الرئيس عبد الفتاح السيسي فترة رئاسية ثالثة الدعم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الإصلاح الاقتصادى

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