تعرف على إنجازات مشروعات مبادرة الرئيس السيسى "حياة كريمة" بأسوان

تشهد محافظة أسوان عروس المشاتى سلسلة من المشروعات والانجازات المتتالية فى كافة قطاعات العمل العام ، ومن أبرزها مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " .

ونستعرض عبر منصة " صدى البلد " الجهود المبذولة لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية على أرض بلاد الذهب حيث قدم أهالي الرحاب والقفايطة بمركز نصر النوبة ضمن دعم التجمعات العمرانية الجديدة شكرهم الجزيل للرئيس عبد الفتاح السيسى على مبادرته الوطنية والإنسانية حياة كريمة ، والتى حققت لهم حلم وطموحات كانت بالنسبة لهم مستحيلة منذ 29 عاماً ، وهى توصيل الكهرباء لهم ، مع تنفيذ حيز عمرانى جديد لمناطقهم ، لينعموا بحياة جديدة كلها خير عليهم وعلى أولادهم .

حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة بأسوان

وأشادوا بالجهود التنفيذية التى ساهمت فى إنجاح المشروع وتحقيق هذا الإنجاز الكبير تحت قيادة واعية وجابرة لخواطر البسطاء متمثلة فى محافظ أسوان اللواء أشرف عطية ، والذى أوفى بوعده معهم بعد استجابته لمطالبهم بإدخال التيار الكهربائى لهم .

فيما أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأن قطاع مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تعتبر من الصور التي ولدت من رحم ثورة 30 يونيو ، وتصل نسب ومعدلات التنفيذ لجميع المشروعات والتى تشمل فى مرحلتها الأولى 100 قرية بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 2000 مشروع بمختلف قطاعات العمل العام، ويتكامل ذلك مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى القرى المستهدفة إلى 39 وحدة محلية قروية أم و 116 قرى توابع و 380 نجع وكفر وعزبة.

فيما يجرى العمل في 619 مشروعا آخر بتدعيم مالي تصل إلى 23.2 مليار جنيه ، وهو مشروع يتوازى مع 19 مشروعًا محليًا.

وشدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على المسئولين والجهات المنفذة بتكثيف الجهود والعمل بالتوازى من أجل تلافى الملاحظات وإنهاء كافة التجهيزات والتشطيبات النهائية بعدد 408 مشروعات جارى ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " وذلك لسرعة تشغيلها لتقديم الخدمات وتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة.

ووجه المحافظ إلى تكثيف المرور الميدانى لرصد وحصر المشكلات والعقبات وعرضها على المحافظ من أجل إيجاد الحلول السريعة لها بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية ، مكلفاً لجان الاستلام والتشغيل للمجمعات الخدمية بالتنسيق مع مسئولى التحول الرقمى بالمحافظة وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لعمل البروتوكولات والإجراءات اللازمة للتأكيد على توصيل وتشغيل خدمات الإتصالات والإنترنت داخل 31 من مشروعات المجمعات الحكومية والزراعية ، بجانب قيام رؤساء المراكز والمدن بسرعة توفير الكوادر البشرية المؤهلة للبدء فى تشغيلها فى أقرب وقت وإتاحة الفرصة للأهالى والمواطنين للإستفادة من خدماتها المتطورة.

مشروعات

مشروعات حياة كريمة بأسوان

وحذر اللواء أشرف عطية بعدم السماح بأي تقصير أو تهاون فى نسب التنفيذ مع إستبدال المقاولين المقصرين أولاً بأول لضمان دفع معدلات الإنجاز العامة لكافة المشروعات الجارية بمختلف قرى ونجوع المحافظة مقارنة بباقي المحافظات.

وأكد المحافظ، أن متابعة نسب ومعدلات التنفيذ بمختلف المشروعات تحظى باهتمام كبير ودورى من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، كما يوجد تواصل وتنسيق مستمر مع مختلف الوزارات لتوفير الدعم اللازم لنهو جميع مشروعات المبادرة الرئاسية فى مواعيدها المحددة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى من أجل تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية والاجتماعية وتوفير حياة كريمة للأهالي والمواطنين بمختلف القرى والنجوع.

وأعطى المحافظ تعليماته بمواصلة المتابعة الميدانية الدورية وتحقيق التنسيق والتعاون العرضى بين مختلف الجهات المعنية من أجل تلافى الملاحظات والمشكلات المرصودة وسرعة تذليل العقبات وتخطى التعقديات والإجراءات الروتينية لرفع نسب التنفيذ وضمان الإنتهاء من جميع المشروعات ودخولها الخدمة فى أقرب وقت ممكن .

مشروعات حياة كريمة بأسوان