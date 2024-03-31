محافظ أسوان يلتقي وفدا ياباني للاطمئنان على مستوى الخدمات السياحية المقدمة لهم

إستكمل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولاته التفقدية بمتابعة أعمال التطوير الجارية بمحيط منطقة المسلة الناقصة الأثرية ، والتى تشهد أعمال التطوير والتجميل ورفع الكفاءة من إعادة الرصف للشوارع بعد إنتهاء أعمال البنية التحتية من مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والإتصالات ، فيما تستكمل بالتوازى الشركة المنفذة لتطوير المنطقة الأثرية أعمالها .

وأثناء جولته التى رافقه فيها الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، ومسئولى الأثار والجهات المختصة كلف اللواء أشرف عطية بأن يتم إقامة مظلات ومقاعد حضارية لإنتظار الزائرين والسائحين ، مع توفير البيئة المناسبة للكمائن الشرطية الثابتة والمتنقلة .

ووجه المحافظ إلى زيادة المسطحات الخضراء وتهذيب الأشجار ، ورفع كفاءة الأرصفة والبلدورات والدهانات وأغطية مطابق الصرف الصحى ، وأماكن إنتظار السيارات والحافلات السياحية .

فيما حرص أشرف عطية على الإطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة ، وإلتقاط الصور التذكارية مع أحد الوفود السياحية اليابانية ، والتى تصادف تواجدها بمنطقة المسلة الناقصة ، والتى كانت تقوم بأعمال التصوير والتوثيق لهذا الموقع الأثرى ضمن برنامج زيارة التليفزيون اليابانى للمحافظة ، والتى تنظمها الهيئة العامة لتنشيط السياحة .

وأختتم محافظ أسوان جولته بتفقد أسوار الجبانة الفاطمية " جبانة السيد البدوى " حيث كلف رئيس مركز ومدينة أسوان بإستكمال تركيب الأسوار الناقصة بشكل آمن وحضارى ، وخاصة بعد أن تعرضت أجزاء منها للسرقة من تجار الخردة ، وهو الذى يتوازى مع رفع كفاءة وتجميل المكان المخصص للساحة البرهامية ، موجهاً بإستكمال أعمال التطوير لمقبرة النجومى والحديقة الملحقة بها بالشكل الذى يتناسب مع القيمة الأثرية والتاريخية لوضعها ضمن البرنامج السياحى للمحافظة .