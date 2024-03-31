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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يلتقي وفدا ياباني للاطمئنان على مستوى الخدمات السياحية المقدمة لهم

جانب من الجولة
جانب من الجولة

إستكمل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولاته التفقدية بمتابعة أعمال التطوير الجارية بمحيط منطقة المسلة الناقصة الأثرية ، والتى تشهد أعمال التطوير والتجميل ورفع الكفاءة من إعادة الرصف للشوارع بعد إنتهاء أعمال البنية التحتية من مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والإتصالات ، فيما تستكمل بالتوازى الشركة المنفذة لتطوير المنطقة الأثرية أعمالها .

وأثناء جولته التى رافقه فيها الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، ومسئولى الأثار والجهات المختصة كلف اللواء أشرف عطية بأن يتم إقامة مظلات ومقاعد حضارية لإنتظار الزائرين والسائحين ، مع توفير البيئة المناسبة للكمائن الشرطية الثابتة والمتنقلة .

ووجه المحافظ إلى زيادة المسطحات الخضراء وتهذيب الأشجار ، ورفع كفاءة الأرصفة والبلدورات والدهانات وأغطية مطابق الصرف الصحى ، وأماكن إنتظار السيارات والحافلات السياحية .

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فيما حرص أشرف عطية على الإطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة ، وإلتقاط الصور التذكارية مع أحد الوفود السياحية اليابانية ، والتى تصادف تواجدها بمنطقة المسلة الناقصة ، والتى كانت تقوم بأعمال التصوير والتوثيق لهذا الموقع الأثرى ضمن برنامج زيارة التليفزيون اليابانى للمحافظة ، والتى تنظمها الهيئة العامة لتنشيط السياحة .

وأختتم محافظ أسوان جولته بتفقد أسوار الجبانة الفاطمية " جبانة السيد البدوى " حيث كلف رئيس مركز ومدينة أسوان بإستكمال تركيب الأسوار الناقصة بشكل آمن وحضارى ، وخاصة بعد أن تعرضت أجزاء منها للسرقة من تجار الخردة ، وهو الذى يتوازى مع رفع كفاءة وتجميل المكان المخصص للساحة البرهامية ، موجهاً بإستكمال أعمال التطوير لمقبرة النجومى والحديقة الملحقة بها بالشكل الذى يتناسب مع القيمة الأثرية والتاريخية لوضعها ضمن البرنامج السياحى للمحافظة . 

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