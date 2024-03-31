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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

حقيقة تتغير أسعار السلع التموينية .. وزير التموين يوضح

السلع التموينية
السلع التموينية

شهدت الأسواق في كافة المحافظات انخفاضا ملحوظا في أسعار كثير من السلع الأساسية التي يحتاج لها المواطن نتيجة الجهود المكثفة التي تقوم بها الحكومة من أجل السيطرة على الأسعار وانخفاضها. 

السلع 

أسعار السلع التموينية ثابتة 

وفي إطار سعي الدولة إلى تخفيف العبء عن المواطنين، كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، حقيقة تغيير أسعار السلع في بطاقات التموين، مؤكدا أن أسعار السلع التموينية على البطاقات ثابته وليس فيها أي تغيير مع استمرار طرح السكر الحر على بطاقة التموين بسعر 27 جنيها للكيلو.

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ووجه المصيلحي، بمتابعة الأسعار والانخفاض الذي طرأ عليها نتيجة توافر السيولة الدولارية، مشيرًا إلى أن أسعار الكثير من السلع شهدت انخفاض ملحوظ كما حدث في زيوت الطعام والمكرونة والدقيق والذرة والأعلاف والكثير من السلع الأخرى.

وطالب وزير التموين، بالتركيز على مراجعة فواتير تداول السلع بداية من المصنع حتى الوكيل أو الموزع وصولًا إلى المستهلك النهائي.

وزير التموين 

غدا صرف السلع المدعمة

وصرح أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير، أن وزير التموين وجه مديري المديريات، بضرورة البدء في تشكيل لجان استلام القمح ومراجعة مراكز جاهزية مراكز ونقاط الاستقبال والتجميع، مشيرًا إلى أن المستهدف هو توريد 3.5 مليون طن قمح خلال الموسم.

وتابع المتحدث الرسمي للوزارة، أن وزير التموين وجه مديري المديريات بتشكيل اللجان المختصة باستلام الاقماح المحلية وشملت التوجيهات إنشاء بالوزارة وغرفة عمليات بكل مديرية لمتابعة توريد القمح لحظيًا.

وتبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف مقرات التموين عن شهر أبريل اعتبارا من غد الإثنين، حيث يتم الصرف لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات، حيث توفر الوزارة ما يقرب من 30 صنفا من السلع.

فيما تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الغرف التجارية بالمحافظات المختلفة في ضخ السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع معارض أهلا رمضان المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية لتلبية احتياجات المواطنين من كافة السلع، بجانب استمرار الوزارة على التعاقد فى شراء السلع الأساسية لتعزيز المخزون الاستراتيجى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بوجود مخزون من جميع المنتجات طوال الوقت.

السلع التموينية 

أسعار السلع التموينية

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية قد تعاقدت بممارسة دولية على كمية 35250 طن زيت صويا وعباد خام صب مستورد وصول خلال شهر مايو 2024 في إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية حيث تكفي أرصدة البلاد من الزيت تكفي لمدة 6 أشهر.

وقالت الوزارة إن أسعار السلع التموينية في شهر أبريل 2024 لم تشهد أي تحركات جديدة، وسيتم صرفها بنفس أسعار السلع التموينية التي تم صرفها خلال شهر مارس 2024.

وجاءت أسعار السلع التموينية

  • سعر كيلو سكر معبأ ب 12.60 جنيه.
  • كيلو الأرز المعبأ نحو 12.60 جنيه.
  • زجاجة الزيت الخليط بحجم 800 مللي بـ 30 جنيها.
  • مكرونة بوزن 800 جرام 13 جنيهًا.
  • مكرونة بوزن 400 جرام تبلغ نحو 6.50 جنيه.
  • عدس مجروش 500 جرام بـ21 جنيها.
  • عبوة كيلو دقيق معبأ بـ18 جنيها.
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  • عبوة مسلي صناعي وزن 800 جرام بـ36 جنيها
  • شاي ناعم وزن 40 جرام بـ5 جنيهات.
  • فول معبأ 500 جرام بـ9 جنيهات.
  • مسحوق عاد يدوي وزن 800 جرام بـ16 جنيها.
  • الصلصة وزن 300 جرام بـ8 جنيهات.
  • المربى 350 جراما بسعر 16 جنيهًا.

وكانت وزارة التموين قد أعلنت مؤخرا تثبيت سعر رغيف العيش البلدي عند 5 قروش فقط، لأصحاب البطاقات التموينية، وعدم تأثره بالقرار رقم 282 لسنة 2024، لوزير البترول والذي تضمن تحديد أسعار المواد البترولية ومن بينها السولار.

السلع التموينية 
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