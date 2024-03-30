«الجزارين»: سياسة العرض والطلب لا تتناسب مع مصر ولابد من تدخل الدولة

أوضح هيثم عبد الباسط عضو شعبة القصابين "الجزارين" أن مصر أقامت حزمة إجراءات منها زيادة المرتبات والأجور للمواطنين وزيادة المعاشات؛ منوها قيام وزير المالية محمد معيط بالإفراج الفوري عن جميع السلع الغذائية والأعلاف.



وقال عبد الباسط خلال لقائه ببرنامج صباح البلد المذاع على فضائية صدى البلد إن الدولة شكلت لجنة التوابع والكوارث وهذه اللجنة يدخل لها الغرف التجارية، مؤكدا أن هذه اللجنة من شأنها أن تتابع السلع الغذائية، فعندما يتم استيراد عجول من خمسة أو ستة أشهر يجب متابعتها ويتم وضع هامش ربح لها، لافتا إلى ضرورة تطبيق هذا المبدأ على كل السلع.



وأكد عضو شعبة الجزارين أن سياسة العرض والطلب لا تتناسب مع مصر؛ لأن مصر لا تنتج وتعتمد على الدولار، مما يستلزم وجود حماية مجتمعية.