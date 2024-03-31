عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لنهاية رمضان.. كلنا واحد توفر السلع بأسعار مخفضة

صدى البلد

تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ 25 من مبادرة (كلنا واحد) بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، والتي بدأت من 16 فبراير وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%.

يأتي ذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

ولأول مرة تتضاعف أعداد السلاسل والمنافذ والمعارض والشوادر المشاركة فى المبادرة لتصل إلى 2148 (2031 منفذا – 6 معارض رئيسية - 44 معرضا فرعيا – 67 شادرا) بمختلف محافظات الجمهورية.. وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية.  

كما تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال عدد (1026) منفذ ثابت ومتحرك وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة.

ويأتى ذلك فى إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وانطلاقا من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

أسعار مخفضة الإدارة العامة لشرطة التموين التموين والتجارة السلع الغذائية الشركات التجارية المنافذ والمعارض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصرف خلال ساعات.. مفاجأة للملايين من أصحاب المعاشات قبل العيد

500 جنيه في يوم| سعر الذهب يخالف التوقعات.. وعيار 21 الآن مفاجأة

موعد إجازة عيد الفطر 2024| بالتواريخ والأيام.. وعطلات أبريل

بعد كشف شوبير فضيحة لاعب دولي.. الدرديري يطرح سؤالا مثيرا للجمهور

صور فضائية حديثة تكشف مفاجآت جديدة عن سد النهضة

اللاعب يقترب بقوة.. صفقة نارية على رادار الأهلي

وفر 650 ألف جنيه.. اركب كيا سبورتاج 2023 بأرخص سعر "كسر زيرو"

معجزة نادرة الحدوث .. جمال شعبان يفجّر مفاجأة عن اللاعب أحمد رفعت

ترشيحاتنا

جهود الدولة في تصدير المنتجات الزراعية.. متحدث الوزارة يكشف التفاصيل

جيش الاحتلال يهاجم 80 هدفا في قطاع غزة من الجو

لنهاية رمضان.. كلنا واحد توفر السلع بأسعار مخفضة

لوم وجلسة موسعة.. اتحاد الكرة يتدخل في الأزمة بين العميد ومحمد صلاح

من إندونيسيا لسحور رمضان.. مسيحية تركت الغوص لتصبح «مسحراتي»

حدث في 21 رمضان.. وفاة ابن ماجة والحجاج بن يوسف الثقفي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معجزة نادرة الحدوث .. جمال شعبان يفجّر مفاجأة عن اللاعب أحمد رفعت

الطفل كثير البكاء.. الأعراض والأسباب والعلاج وطرق التعامل معه

مفاجأة للمواطن.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق بعد مبادرة الحكومة

الطفل الشكاي.. الأعراض والأسباب والعلاج ونصائح للتعامل معه

فيديو

مي سليم: فتحي عبد الوهاب ممثل عبقري وانبسطت بالعمل معه

هلا السعيد: استعنت بشخص يشبه صابر المداح فى الحقيقة|خاص

مسروق.. كاتب مصري يهاجم فريق عمل مسلسل «خالد نور وولده نور خالد»

قالت وصيتها في 30 ثانية وأنهت حياتها .. حكاية رحاب “فتاة البراجيل”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ