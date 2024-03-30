بعد الإقبال الكبير.. الزراعة تقرر مد فترة "خير مزارعنا لأهالينا" لما بعد رمضان

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، معرض السلع والمنتجات الغذائية "خير مزارعنا لأهالينا"، التابع للوزارة، في إطار المتابعة المستمرة لجهود خفض أسعار السلع ودعم المواطنين، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.



وشدد القصير خلال تفقده كافة أجنحة المعرض، على العارضين من الجهات التابعة للوزارة، والقطاع الخاص، بضرورة التيسير على المواطنين، والاستمرار في ضخ السلع والمنتجات الغذائية والاحتياجات الأساسية، وبأسعار مخفضة، للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطن.



وأكد وزير الزراعة على ضرورة ان يلمس المواطن التغير في الأسعار، نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرا، لدعم المصدرين والمستوردين، والتجار والصناع، وتوفير العملة الصعبة، لافتا الى أهمية ان يشارك الجميع في تحقيق نزول جوهري في الأسعار وتخفيضات حقيقية يشعر بها المواطن على أرض الواقع.



وحرص القصير على الاستماع الى رواد المعرض من المواطنين، والذين أشادوا بالجهود التي اتخذتها الوزارة، للمساهمة في الحد من غلاء الأسعار، وتوفير المنتجات باسعار مخفضة وبجودة عالية.



وقرر وزير الزراعة، استمرار المعرض لفترة ما بعد شهر رمضان المعظم، حيث وجه كافة العارضين من الوزارة والقطاع الخاص، بمد فترة المعرض، وذلك نتيجة لما تلاحظ من إقبال كبير على المعرض، ورغبة عدد كبير من المواطنين، ومساهمة وزارة الزراعة في دعم المواطن والمستهلك.

وتوجه القصير بالشكر لكافة القائمين على المعرض والمشاركين فيه من الوزارة والقطاع الخاص، لدورهم الوطني، للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين، ودعم جهود الدولة لخفض الأسعار.

ويقام معرض خير مزارعنا لأهالينا، في نسخته الخامسة هذا العام، تحت شعار " في حب مصر نلتقي"، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مساحه 1500م، بموقع الزراعات المحمية بالدقي، بمشاركة اكثر من 70 عارضا من القطاعين الحكومي والخاص، ومتوافر به اكثر من 200 سلعة ومنتج غذائي بتخفيضات كبيرة.



وتأتي زيارة وزير الزراعة للمعرض، في إطار المتابعة المستمرة، لتنفيذ التوجيهات الخاصة بالمساهمة في الحد من الغلاء وخفض الأسعار، حيث تعد هي الزيارة الثالثة لوزير الزراعة للمعرض، والذي كان قد افتتحه يرافقه اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، قبل بداية شهر رمضان المبارك.



وفي سياق متصل قال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة والمشرف العام علي المنافذ والمعارض، انه قد تقرر اليوم انخفاض اسعار الأسماك البلطي درجة اولي لتصل الي 65 جنيها، والدرجه الثانيه 55 جنيها، والدرجه الثالثه 45 جنيها للكيلو، كما انخفضت اسعار زجاجة الزيت ماركه غاليه وزن 750 جراما لتصل الي 48 جنيها، واللوبيا وزن ربع كيلو 15 جنيها.

واضاف صالح انه قد تم ايضا ضخ كميات كبيره من كعك وبسكوت العيد، من انتاج معهد بحوث تكنولوجيا الاغذية التايع للوزارة، بأسعار مخفضة، لدعم المواطنين مع حلول عيد الفطر المبارك.