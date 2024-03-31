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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مفاجأة للمواطن.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق بعد مبادرة الحكومة

السلع الأساسية
السلع الأساسية

تزايدت معدلات بحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار السكر والسلع الأساسية بالأسواق لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية كالأرز والسكر والزيت، خاصةً خلال أخر أيام شهر رمضان الكريم، وسط ارتفاع ملحوظ لبعض أسعار السلع.

السكر 

أسعار السلع الأساسية بالأسواق

وفيما يلي بيانا بـ أسعار السلع الأساسية اليوم الأحد، 31 مارس 2024 بحسب آخر تحديث لـ بوابة مجلس الوزراء.

سجّل الأرز المعبأ اليوم 31 مارس 2024: 32.97 جنيها للكيلو.

سجّل الفول المعبأ اليوم 31 مارس 2024: 56.55 جنيها للكيلو.

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سجل الدقيق المعبأ اليوم 31 مارس 2024: 28.47 جنيها للكيلو.

سجل زيت عباد الشمس (أصناف متنوعة) اليوم 31 مارس 2024: 100.27 جنيها/ للتر.

سجّل السكر المعبأ اليوم 31 مارس 2024: 44.86 جنيها/ للكيلو.

سجّلت المكرونة المعبأة اليوم 31 مارس 2024: 30.26 جنيها/ للكيلو.

سجّل العدس المعبأ (صحيح) اليوم 31 مارس 2024: 68.25 جنيها/ للكيلو.

السلع الأساسية 

سجّل زيت الذرة اليوم 31 مارس 2024: 123.61 جنيها/ للتر.

سجّل البيض البلدى اليوم 31 مارس 2024: 5.86 جنيها/ للبيضة.

مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن تبنى الحكومة مبادرة لخفض أسعار السلع بالأسواق بنسب تصل إلى 20% في الوقت الحالى لتصل إلى 30 % عقب عيد الفطر، وذلك تضامنا مع المواطن المصرى في ظل الظروف الراهنة.

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