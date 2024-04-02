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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

10 آلاف دولار.. فرص عمل في السفارة الأمريكية بالقاهرة| تفاصيل

فرص عمل
فرص عمل

يسعى الكثير من المواطنين إلى البحث عن فرص عمل مميزة، وعليه فإن السفارة الأمريكية بالقاهرة أعلنت عن حاجتها إلى وظيفة مساعد تنسيق الموارد (مساعد تنفيذي).

فرص عمل السفارة الأمريكية


وتتوافر فرص عمل السفارة الأمريكية في القاهرة، حيث أعلنت السفارة عبر موقعها الرسمي عن الحاجة إلى مساعد تنسيق الموارد (مساعد تنفيذي) وذلك براتب مادي يبلغ 10,312 دولارا أمريكيا/ في السنة.

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تفاصيل فرص عمل السفارة الأمريكية بالقاهرة

تسعى سفارة الولايات المتحدة إلى إيجاد قوة عاملة متنوعة تتمتع بفرص متساوية للجميع بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الأصل القومي أو العمر أو الإعاقة أو الانتماء السياسي أو الحالة الاجتماعية .

ويجب أن يكون المرشحون قادرين على بدء العمل بعد استلام تصريح الوكالة بمرتب مادي يبلغ 10,312 دولارًا أمريكيًا/في السنة على أن يكون مقر العمل سفارة القاهرة.

وسيكون آخر فرصة للتقديم  غدا الأربعاء الموافق  4 أبريل 2024 للحصول علي وظيفة مساعد تنسيق الموارد (مساعد تنفيذي) .
 


وظائف السفارة الأمريكية بالقاهرة


كما أعلنت السفارة أيضا عن حاجتها إلي أخصائي إدارة المعلومات الإشرافية بمرتب مادي يبلغ  27,071 دولارًا أمريكيًا/في السنة.
وسيكون مقر العمل بالسفارة الأمريكية بالقاهرة على أن يكون آخر موعد للتقديم 04/06/2024.

طريقة التقديم على فرص عمل السفارة الأمريكية


ويمكن للمواطنين الراغبين فى الحصول على فرص عمل  السفارة الأمريكية الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بها، واختيار الوظيفة المطلوبة، وإدخال جميع البيانات والمستندات المطلوبة للتقديم على الوظيفة.

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وتوفر السفارة الأمريكية بالقاهرة العديد من الوظائف الشاغرة حيث تعلن بشكل دوري عن حاجتها لبعض التخصصات والتي يمكن للمواطنين الذين تتوافر فيهم الشروط التقديم علي الفرص المتاحة.

وتوفر السفارة الأمريكية راتبا ماديا مميزا حسب التخصصات المطلوبة.

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