بدون خبرة .. فرص عمل للشباب برواتب مغرية.. تفاصيل

يسعي الكثير من الشباب إلي إيجاد فرص عمل جيدة توفر لهم راتب مادي ثابت ووظائف تتناسب مع المؤهلات الحاصلين عليها خاصة الشباب حديثي التخرج الذين يسعون إلي الحصول علي فرص فى سوق العمل .



وظائف وزارة الشباب والرياضة



فرص عمل عديدة أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع القطاع الخاص والتي تتناسب مع كافة التخصصات والمؤهلات الحاصل عليه الشباب كما أنها توفر رواتب مجزية.

وتتوافر فرص عمل الشباب والرياضة في شركة خاصة تعمل فى مجال الأدوية برواتب مجزية للشباب والخريجين، مع ضرورة توافر بعض الشروط في المتقدمين.

تخصصات فرص عمل الشباب والرياضة



وتتضمن التخصصات المطلوبة ضمن اعلان وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية أن الوظائف والتخصصات المطلوبة مندوب توصيل «ديليفري».

وتتوافر فرص فرص العمل فى هذه الأماكن

- التجمع الخامس.

- وسط البلد.

- المعادي.

شروط فرص عمل الشباب والرياضة

وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها فى الراغبين الحصول علي الوظيفة المعلنة والتي تتضمن ما يلي :-

- لا يشترط مؤهل.

- لا يشترط خبرة.

- يشترط وجود موتوسيكل.

- الحد الأقصى للسن 40 سنة.

مميزات فرص عمل الشباب والرياضة

- رواتب مجزية وعمولات لكل أوردر.

- عدد ساعات العمل 8 ساعات.

- إجازة أسبوعيا.

- تأمين طبي واجتماعي.

كيفية التقديم على وظائف الشباب والرياضة

ويمكن للراغبين في الحصول على فرص عمل الشباب والرياضة الدخول علي الصفحة الرسمية للشباب والرياضة وملئ الاستمارة.

مبادرة توظيف مصر



وتأتي مبادرة توظيف مصر نتاج للتعاون بين وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية .

وتسعي المبادرة إلي توفير فرص عمل للشباب من خلال عقد اليوم التوظيفي المفتوح لبعض المؤسسات التي تسعي إلي موظفين لشغل الوظائف المتاحة لديها.