لو متخرج جديد .. فرص عمل مميزة للشباب

يسعي الكثير من الشباب إلي إيجاد فرص عمل جيدة توفر لهم راتب مادي ثابت وأيضا وظائف تتناسب مع المؤهلات الحاصلين عليها خاصة الشباب حديثي التخرج الذين يسعون إلي الحصول علي فرص فى سوق العمل .



وظائف وزارة الشباب والرياضة



فرص عمل عديدة أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع القطاع الخاص والتي تتناسب مع كافة التخصصات والمؤهلات الحاصل عليه الشباب كما أنها توفر رواتب مجزية.

وتتوافر فرص عمل الشباب والرياضة شاغرة لذوي الهمم في إحدى الشركات الخاصة برواتب مجزية للشباب والخريجين، مع ضرورة توافر بعض الشروط في المتقدمين.

تخصصات فرص عمل الشباب والرياضة



وتتضمن التخصصات المطلوبة ضمن اعلان وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية أن الوظائف والتخصصات المطلوبة كما يلي :-

- توافر وظائف لذوي الهمم 5%، وتحتاج الشركة إلى شغل وظيفة عضو فريق، وذلك للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية والإعاقة الحركية البسيطة والاعاقة البصرية الضعيفة.

- مكان العمل: القاهرة - الجيزة

شروط فرص عمل الشباب والرياضة

- جميع المؤهلات طلبة وخريجين

- السن من 18 إلى 35 سنة

- وجود كارنيه الخدمات المتكاملة أو شهادة التأهيل

مميزات فرص عمل الشباب والرياضة

- مرتب ثابت + بدل مواصلات

- وجبة في بعض السلاسل يوميا

- حوافز شهرية + زيادات سنوية

- تأمينات اجتماعية وطبية·

- تأمينات على الحياة

- راحة أسبوعية متغيرة

- عدد ساعات العمل 9 ساعات + بريك

- أماكن العمل بالقرب من السكن

كيفية التقديم على وظائف الشباب والرياضة

ويمكن للراغبين في الحصول على فرص عمل الشباب والرياضة الدخول علي الصفحة الرسمية للشباب والرياضة وملء الاستمارة.

مبادرة توظيف مصر



وتأتي مبادرة توظيف مصر نتاج للتعاون بين وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية .

وتسعي المبادرة إلي توفير فرص عمل للشباب من خلال عقد اليوم التوظيفي المفتوح لبعض المؤسسات التي تسعي إلي موظفين لشغل الوظائف المتاحة لديها.