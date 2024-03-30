عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لو متخرج جديد .. فرص عمل مميزة للشباب

فرص عمل
فرص عمل

يسعي الكثير من الشباب إلي إيجاد فرص عمل جيدة توفر لهم راتب مادي ثابت وأيضا وظائف تتناسب مع المؤهلات الحاصلين عليها خاصة الشباب حديثي التخرج الذين يسعون إلي الحصول علي فرص فى سوق العمل .


وظائف وزارة الشباب والرياضة 


فرص عمل عديدة أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع القطاع الخاص والتي تتناسب مع كافة التخصصات والمؤهلات الحاصل عليه الشباب كما أنها توفر رواتب مجزية.

txt

25 ألف جنيه شهريا.. فرص عمل جديدة للشباب| تفاصيل

txt

راتب 21 ألف جنيه شهريا .. وظائف خالية قدم الآن

وتتوافر فرص عمل الشباب والرياضة  شاغرة لذوي الهمم في إحدى الشركات الخاصة برواتب مجزية للشباب والخريجين، مع ضرورة توافر بعض الشروط في المتقدمين.

تخصصات فرص عمل الشباب والرياضة


وتتضمن التخصصات المطلوبة ضمن اعلان وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية أن الوظائف والتخصصات المطلوبة كما يلي :-

- توافر وظائف لذوي الهمم 5%، وتحتاج الشركة إلى شغل وظيفة عضو فريق، وذلك للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية والإعاقة الحركية البسيطة والاعاقة البصرية الضعيفة.

- مكان العمل: القاهرة - الجيزة

شروط فرص عمل الشباب والرياضة

- جميع المؤهلات طلبة وخريجين

- السن من 18 إلى 35 سنة

- وجود كارنيه الخدمات المتكاملة أو شهادة التأهيل

مميزات فرص عمل الشباب والرياضة

- مرتب ثابت + بدل مواصلات

- وجبة في بعض السلاسل يوميا

- حوافز شهرية + زيادات سنوية

- تأمينات اجتماعية وطبية·

- تأمينات على الحياة

- راحة أسبوعية متغيرة

- عدد ساعات العمل 9 ساعات + بريك

- أماكن العمل بالقرب من السكن

كيفية التقديم على وظائف الشباب والرياضة

ويمكن للراغبين في الحصول على فرص عمل الشباب والرياضة الدخول علي الصفحة الرسمية للشباب والرياضة وملء الاستمارة.

txt

وظائف خالية بوزارة الإسكان.. اعرف التخصصات وتفاصيل التقديم

txt

انتهز الفرصة وقدم.. بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة للعمل في السعودية لهذه المؤهلات| تفاصيل

مبادرة توظيف مصر


وتأتي مبادرة توظيف مصر نتاج للتعاون بين وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية .

وتسعي المبادرة إلي توفير فرص عمل للشباب من خلال عقد  اليوم التوظيفي المفتوح لبعض المؤسسات التي تسعي إلي موظفين لشغل الوظائف المتاحة لديها.

فرص عمل فرص عمل الشباب والرياضة وظائف شاغرة وظائف الشباب والرياضة تفاصيل وظائف الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 لجميع الصفوف | تفاصيل وصور

إجراء عاجل من الكاف تجاه حكم مباراة الأهلي وسيمبا

استبعاد مو صلاح وضم آخرين.. ماذا قرر اتحاد الكرة لأولمبياد باريس 2024؟

فتاة البراجيل حست بالذنب| قصة انتحـ ار رحاب ضحية صراع الحب.. تفاصيل

شوبير يصنع التاريخ .. حسن المستكاوي يشيد بأداء لاعبي الأهلي أمام سيمبا

خروج 4 لاعبين من حسابات حسام حسن لمعسكر منتخب مصر في يونيو

الحق اشتري سيارة قبل هذا الموعد..عضو مجلس إدارة شعبة السيارات يكشف أفضل توقيت

سبب صادم وراء استبعاد سيد نيمار من قائمة الزمالك أمام فيوتشر

موضوعات متعلقة

راتب 21 ألف جنيه شهريا .. وظائف خالية قدم الآن

وظائف جديدة للمهندسين والسائقين.. إعلان هام لوزارة الحج السعودية

ترشيحاتنا

اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين في تل أبيب| شاهد

ريم البارودي عن هجوم متابعيها على صورة الحجاب: "أنت مالك ألبس عريان ولا ملبسش"

كلمة مؤثرة.. ماذا قال الإمام في جنازة فتاة البراجيل.. شاهد بالفيديو

أطلقوا الشماريخ في الشارع.. الحبس والمشدد لأولاد سليم وجمعة بتهمة البلطجة بالجيزة

كواليس صلاتي العشاء والتراويح من مسجد السيدة زينب بعد تجديده.. فيديو وصور

الترسانة النووية لـ أمريكا تقترب من أضعف مستوياتها.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الغريبة زي المحلات

مسلسل المداح 4 الحلقة 21 .. حمادة هلال ينتصر على الجنية مليكة

حقيبة هيفاء وهبي في أحدث ظهور تثير ضجة| سعرها خرافي

عصير رخيص جدا يحمى من 10 أمراض

فيديو

قالت وصيتها في 30 ثانية وأنهت حياتها .. حكاية رحاب “فتاة البراجيل”

هربا من الشرطة.. التحقيق مع إحسان الترك بسبب سقوط شخص من بلكونة منزله

رؤوف عبد العزيز: مسلسل سر إلهي مليان عضلات تمثيلية والمودة أخرجت طاقتهم

رؤوف عبد العزيز: هدف مسلسل سر إلهي توحيد الأسرة وروجينا تمدنا بالايجابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ