وظائف خالية بوزارة الإسكان.. اعرف التخصصات وتفاصيل التقديم

يبحث عدد كبير جدا من المواطنيين، عن الوظائف الخالية التي أعلنتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عبر الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية، عن توفر 5 وظائف خالية من النوع القيادي، للإناث والذكور لديها.

التخصصات التي تحتاجها الوزارة إلى تعيين:-

مدير مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة مطروح

مدير عام مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة دمياط

وكيل مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الوادى الجديد

مدير مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة بنى سويف

مدير مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة بورسعيد

كيفية التقديم للوظائف الخالية



على من تنطبق عليه شروط شغل الوظائف التقدم بالطلب باليد لـ الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالـدور السادس غرفة «133» بمقر الوزارة الكائن «القاهرة» الحى الحكومي – العاصمة الإدارية الجديدة، وتنتهي مهلة التقدم لهذه الوظيفة في 2024/04/24.

المستندات المطلوبة للتقديم للوظائف الخالية

- بيان حالة وظيفية معتمد متضمنا التاريخ الوظيفي والقدرات العلمية والعملية والمهارات القيادية واى بيانات أخرى للمتقدم مدعمة بالمستندات الدالة على ذلك.

- عدد 6 صور شخصية 4*6.

- صورة البطاقة الشخصية.

- بيانات إنجازات وإسهامات المتقدم في الوحدة التي يعمل بها.

- بيان بمقترحات تطوير الجهة المتقدم إليها.

تفاصيل الوظائف الخالية





- المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والإجراءات التي تحكم نظام العمل.

- القدرة على القيادة والتوجيه.

- القدرة على وضع خطط والبرامج ومتابعة تنفيذها.

- مهارة إدارة الأزمات واتخاذ القرار وحل المشكلات وتحفيز العاملين على الأبتكار والأبداع.

- متابعة الدعاوى المرفوعة من الوزارة أو ضدها أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وإمداد الجهات القضائية بالمستندات المطلوبة.

- التمتع بمستوى عال من مهارات االتصال والعرض.

- مؤهل هندسي يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.

- قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ)، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

- الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية.

- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.