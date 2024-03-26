وظائف جديدة للمهندسين والسائقين.. إعلان هام لوزارة الحج السعودية

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن رغبتها في تعيين عدد من الوظائف الموسمية للمواطنين لموسم الحج لعام 1445 هـ للعمل في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة.

ووفق الإعلان السعودي؛ بيّنت الوزارة أن الوظائف المتاحة هي مراقب حج وعمرة، وخدمة عملاء وفني ميكانيكي وسائقون ومهندسون، حيث سيكون التقديم متاحا لمدة ثلاثة أيام.

ويشترط في المتقدم إلى الوظائف، أن يكون سعودي الجنسية حاصلا على شهادة ثانوية عامة فأعلى ويمتلك القدرة البدنية والصحية، ولديه رخصة قيادة سارية وألا يقل عمر المتقدم عن 22 عاما وألا يزيد على 45 عاما، مشيرة إلى أن الأفضلية لمن يمتلك خبرة في أعمال الحج والعمرة ولمن يتقن إحدى لغات الحجاج.