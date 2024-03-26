طرح وحدات سكنية جديدة.. الشروط وطريقة التقديم

فقط ٢٥ ألف جنيه مقدم

قدمت مذيعة “صدى البلد” رنا عبدالرحمن تغطية عن استعدادات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حالياً لإطلاق وحدات سكنية جديدة ضمن برنامج «مسكن».

وزارة الإسكان وضعت شروط لمن سيقدم للوحدة السكنية ومن ضمنها ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما في تاريخ الطرح.

وأن يكون له أهلية التصرف، وأن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيا مصري الجنسية، ويجوز التقدم للحجز لشخص بصفته وليا على قاصر.

وعن المناطق التي ستطرح بها الوحدات، فمن المفترض أن تكون رشيد، وغرب أسيوط، والمنصورة الجديدة.

وتبلغ قيمة الحجز للمشروع 25 ألف جنيه، ويشمل الطرح أكثر من مستوى ويمتد على مدار عام، أما عن كيفية التقديم فيكون من خلال الخطوات التالية:

أولاً الدخول على الموقع الرسمي لبرنامج مسكن مباشرة من الرابط الموجود على موقع صدى البلد، ثم كتابة البيانات المطلوبة الاسم والرقم القومي ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني وعنوان المراسلات.

يقوم المتقدم بإرفاق بطاقة الرقم القومي للمتقدم على ورقة واحدة وجه وظهر على الموقع، ثم يختار الدور المرغوب في حجزه (أرضي / متكرر / أخير).

وبعد ذلك يتم الضغط على «أرغب في التقدم» وتظهر له استمارة التقديم بها كود الحجز ليقوم بطباعتها والتوقيع عليها ورفعها على الموقع.

وأخيراً سداد جدية الحجز ومصاريف الكراسة على كود الحجز ببنك التعمير والإسكان، عن طريق التحويل البنكي «ACH» من جميع البنوك.

وعلق الخبير العقاري محمود داوود على هذا الطرح، وأكد أن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية تستعد لطرح جديد من الوحدات السكنية ضمن مشروع «مسكن» وأن هذا الطرح يختلف عن الطروحات السابقة.

وقال إن الطرح هو رسالة من الدولة المصرية بأنها تعي اهتماما كبيرا بمختلف المناطق في الجمهورية، موضحا أن طرح وزارة الإسكان الحالي يمتد إلى رشيد والمنصورة الجديدة وغرب أسيوط، والاهتمام الكبير بأسيوط، والرد على تهميش الصعيد من الطروحات الخاصة الوحدات السكنية.

وأوضح داوود أن طرح وزارة الإسكان الجديد يشمل أكثر من مستوى، ويمتد على مدار عام، لافتا إلى أن الهدف هو توفير مسكن يليق بالمواطن المصري.

كما أشار إلى أن وزارة الإسكان حددت طرق السداد ودفع قيمة الأقساط التي تصل من 5 إلى 7 سنوات، لافتا إلى أن قيمة الحجز لمشروع مسكن تصل إلى 25 ألف جنيه.

جدير بالذكر أنه قد أصدر الجهـاز المركزي للتعبئـة العامـة والإحصاء الخميس الموافـق 14 / 3 /2024 " نشرة الإسكان فى مصر" خلال عام 2022 / 2023.

بلغ اجمالى عدد الوحدات السكنية المنفذة 239.9 ألف وحدة عام 2022/2023 باستثمارات قدرهــا 262.1 مليار جنيه مقابـل 246.1 ألف وحدة عام 2021/2022 باستثمارات قدرهـا 143.5 مليار جنيه .

جاء الإسكان الاقتصادى فى المرتبة الأولــى طبقـا لنوعيـة البنـاء بعدد 89.6 ألف وحدة بنسبة قدرها 37.4٪ يليــه الإسكـان الاستثمارى بعـــدد 59.8 ألف وحدة بنسبة قدرها 24.9٪ ويليـه الإسكــان المتوسط بعدد 49.8 ألف وحدة بنسبة 20.8٪ .

ويليه الإسكان الفاخر بعـدد 31.8 ألف وحدة بنسبة قدرها 13.3٪, ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 8.1ألف وحدة بنسبة قدرها 3.4٪, ثم الإسكان المنخفض التكاليف بعدد 802 وحدة بنسبة قدرها 0.3٪ من الإجمالي العام عام2022/2023 .

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