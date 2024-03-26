عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

فقط ٢٥ ألف جنيه مقدم

طرح وحدات سكنية جديدة.. الشروط وطريقة التقديم

مذيعة صدى البلد رنا
مذيعة صدى البلد رنا عبدالرحمن

 قدمت مذيعة “صدى البلد” رنا عبدالرحمن  تغطية عن استعدادات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حالياً لإطلاق وحدات سكنية جديدة ضمن برنامج «مسكن». 

وزارة الإسكان وضعت شروط لمن سيقدم للوحدة السكنية ومن ضمنها ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما في تاريخ الطرح.

وأن يكون له أهلية التصرف، وأن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيا مصري الجنسية، ويجوز التقدم للحجز لشخص بصفته وليا على قاصر.

وعن المناطق التي ستطرح بها الوحدات، فمن المفترض أن تكون رشيد، وغرب أسيوط، والمنصورة الجديدة.

وتبلغ قيمة الحجز للمشروع 25 ألف جنيه، ويشمل الطرح أكثر من مستوى ويمتد على مدار عام، أما عن كيفية التقديم فيكون من خلال الخطوات التالية:

أولاً الدخول على الموقع الرسمي لبرنامج مسكن مباشرة من الرابط الموجود على موقع صدى البلد، ثم كتابة البيانات المطلوبة الاسم والرقم القومي ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني وعنوان المراسلات.

يقوم المتقدم بإرفاق بطاقة الرقم القومي للمتقدم على ورقة واحدة وجه وظهر على الموقع، ثم يختار الدور المرغوب في حجزه (أرضي / متكرر / أخير).

وبعد ذلك يتم الضغط  على «أرغب في التقدم» وتظهر له استمارة التقديم بها كود الحجز ليقوم بطباعتها والتوقيع عليها ورفعها على الموقع.

وأخيراً سداد جدية الحجز ومصاريف الكراسة على كود الحجز ببنك التعمير والإسكان، عن طريق التحويل البنكي «ACH» من جميع البنوك.

وعلق الخبير العقاري محمود داوود على هذا الطرح، وأكد أن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية تستعد لطرح جديد من الوحدات السكنية ضمن مشروع «مسكن» وأن هذا الطرح يختلف عن الطروحات السابقة.

وقال إن الطرح هو رسالة من الدولة المصرية بأنها تعي اهتماما كبيرا بمختلف المناطق في الجمهورية، موضحا أن طرح وزارة الإسكان الحالي يمتد إلى رشيد والمنصورة الجديدة وغرب أسيوط، والاهتمام الكبير بأسيوط، والرد على تهميش الصعيد من الطروحات الخاصة الوحدات السكنية.

وأوضح داوود أن طرح وزارة الإسكان الجديد يشمل أكثر من مستوى، ويمتد على مدار عام، لافتا إلى أن الهدف هو توفير مسكن يليق بالمواطن المصري.

كما أشار  إلى أن وزارة الإسكان حددت طرق السداد ودفع قيمة الأقساط التي تصل من 5 إلى 7 سنوات، لافتا إلى أن قيمة الحجز لمشروع مسكن تصل إلى 25 ألف جنيه.

جدير بالذكر أنه قد أصدر الجهـاز المركزي للتعبئـة العامـة والإحصاء  الخميس  الموافـق    14  /  3  /2024 " نشرة الإسكان فى مصر" خلال عام 2022 / 2023.

بلغ اجمالى عدد الوحدات السكنية المنفذة 239.9 ألف وحدة  عام 2022/2023 باستثمارات قدرهــا 262.1 مليار جنيه مقابـل 246.1  ألف وحدة  عام 2021/2022 باستثمارات قدرهـا 143.5 مليار جنيه .

جاء الإسكان الاقتصادى فى المرتبة الأولــى طبقـا لنوعيـة البنـاء بعدد 89.6 ألف وحدة بنسبة قدرها 37.4٪ يليــه الإسكـان الاستثمارى بعـــدد  59.8 ألف وحدة بنسبة قدرها 24.9٪ ويليـه الإسكــان المتوسط بعدد 49.8 ألف وحدة بنسبة 20.8٪ .

ويليه الإسكان الفاخر بعـدد 31.8 ألف وحدة بنسبة قدرها  13.3٪, ثم الإسكان فوق المتوسط  بعدد 8.1ألف وحدة بنسبة قدرها 3.4٪, ثم الإسكان المنخفض التكاليف  بعدد 802 وحدة بنسبة قدرها 0.3٪  من الإجمالي العام عام2022/2023 .

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:

وزارة الاسكان شقق الإسكان أسعار الشقق السكنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة في النادي الأهلي.. حفل تكريم علي معلول قبل رحيله

حكم السماء.. وفاة دجال اغتـ.صب ابنة صديقه بمباركة الأب داخل قفص المحكمة

انفراد.. ماذا حدث بين عدلي القيعي ورئيس نادي بيراميدز؟ المحكمة تكشف التفاصيل

حرب محتملة.. 132 طائرة حربية تابعة للناتو وآلاف الجنود على حدود بيلاروسيا

طلب عاجل من حركة حماس لدول العالم: أوقفوا إنزال المساعدات.. اعرف السبب

انتهز الفرصة وقدم.. بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة للعمل في السعودية لهذه المؤهلات| تفاصيل

حتحوت يكشف سبب رحيل عبدالرحمن مجدي عن صفوف النادي الإسماعيلي

الكيلو بـ 250 جنيها.. هبوط مفاجئ في أسعار اللحوم.. اعرف الأسباب

ترشيحاتنا

الخارجية الأمريكية تعلق على غرق فلسطينيين حاولوا انتشال المساعدات في بحر غزة

جيش الاحتلال يعلن اغتيال نائب رئيس الجناح العسكري لحركة حماس

طريق مسدودة.. إسرائيل تضع "العقدة في المنشار" بشأن مواجهة واشنطن وحماس |تفاصيل

مدحت شلبي: محمد صلاح لن يأتي مثله.. وأي شخص يتكلم عليه منفسن

كارثة ذات تأثيرات عالمية| القصة الكاملة لحادث انهيار جسر أمريكا.. ليس عملًا إرهابيًا ولكن يهدد اقتصادها

"تقدم" تطرح ورقة جديدة للحل.. لماذا فشلت مبادرات وقف القتال في السودان؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق| سعر صادم لحقيبة هيفاء وهبي في أحدث جلسة تصوير

زي المحلات .. طريقة عمل الكباب فى البيت

مسلسل جودر الحلقة1.. ياسمين رئيس تروي قصة جودر لـ ياسر جلال

ريهام عبد الغفور تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

موعد وكواليس مباراة مصر وكرواتيا

طرح وحدات سكنية جديدة.. الشروط وطريقة التقديم

شوفتها وهي بتتقلب على الطريق| اعترافات صادمة لسائق أوبر بقضية حبيبة الشماع

موعد انتهاء الموجة الحارة ... تحذير جديد من الأرصاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

اﻟﻤﺰﻳﺪ