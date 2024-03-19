وظائف شاغرة بالمركز القومى لبحوث المياه

يبحث عدد كبير من المواطنيين، عن الوظائف الخالية التي أعلنها المركز القومى لبحوث المياه عن حاجته لعدد من الوظائف عن طريق الندب أو النقل أو الإعارة من المعاهد والوحدات البحثية التابعة للمركز في إطار خطة تطوير منظومة العمل بالمركز ومعاهده ووحداته البحثية من أجل تحقيق الأهداف المرجوة واستراتيجية العمل بوزارة الموارد المائية والرى.

بالاضافة الي ووجود عدد من المشاريع مع جهات أجنبية ونظراً لحاجته لتوافر عدد من الكفاءات للعمل.

الوظائف الخالية بالمركز القومى لبحوث المياه

سكرتارية تنفيذية للعمل بمكتب رئيس المركز على أن تجيد اللغة الإنجليزية اجادة تامة "تحدثاً وكتابة" وعلى دارية كبيرة بآلية الأعمال المكتبية من "اعداد مكاتبات والرد عليها- التواصل مع الجهات الدولية".

تقدم الطلبات باسم رئيس المركز مرفقاً بها "سيرة ذاتية بالانجليزية – بيان حالة وظيفية معتمد – صورة بطاقة الرقم القومى – رقم الموبايل- البريد الالكترونى".

مهندس مدنى حاصل على درجة الماجستير أو الدكتوراة "كادر بحثى- كادر عام" للعمل بالمكتب الفني لرئيس المركز على أن يكون لديه خبرة في إدارة المشاريع والمخاطبات لكل من "المعاهد والوحدات البحثية – قطاعات وهيئات الوزارة- الجهات الخارجية".