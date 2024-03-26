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رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

انتهز الفرصة وقدم.. بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة للعمل في السعودية لهذه المؤهلات| تفاصيل

بنك مصر بالمملكة
بنك مصر بالمملكة العربية السعودية

بشرى سارة لجميع الباحثين عن عمل، خاصة حديثي التخرج، حيث أعلنت إدارة بنك مصر عن توافر وظائف جديدة، وأعلنت حاجة البنك إلى موظفين جدد للعمل ضمن فريقه في فرع الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وظائف جديدة للمصريين في السعودية 

وأوضح البنك عبر حسابه الرسمي على موقع LinkedIn، عن الشروط والمؤهلات المطلوبة، والتي نستعرضها معكم فيما يلي:

1- Core Banking - OPS Administrator

وهو مسئول عن ضمان التشغيل السلس والأداء الأمثل للأنظمة المصرفية الأساسية للبنك.

المشاركة في اختيار أفضل الأدوات والتقنيات وحلول منصات التصميم لتقديم خدمات تكنولوجيا معلومات فعالة وموثوقة.

ويكون العمل كخط اتصال أول للاستفسارات والقضايا المتعلقة بالتطبيق، وتوفير التقنية بشأن أنظمة وحلول التطبيق، وتوفير التوجيه والتدريب الفردي على التطبيقات والأدوات، والتوصية بالتقنيات الجديدة وأدوات البرامج واختبارها وتقييمها وتنفيذ التحسينات، والإشراف عن كثب على التطبيقات واستكشاف الأخطاء وإصلاحها وتحديد تحليل السبب الجذري لجميع المشكلات المبلغ عنها المتعلقة بالتطبيقات تحت رعاية الفريق. 

إنشاء وصيانة الوثائق بما في ذلك إجراءات التشغيل الموحدة.

ويقوم أيضا بإجراء ضبط التطبيقات ومراقبة الأداء.

ويقوم بالإعداد بشكل استباقي للمراقبة والتنبيهات التي تضمن أداء الأنظمة/التطبيقات واستجابتها واكتشاف الحالات الشاذة وأوجه القصور.

ويتبع جميع سياسات القسم والعمليات وإجراءات التشغيل القياسية والتعليمات ذات الصلة بحيث يتم تنفيذ العمل بطريقة خاضعة للرقابة ومتسقة، ودعم أعضاء الفريق الآخرين (JNs & SNs) والمسئولين عن تخصيص التذاكر.

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وظائف خالية في بنك مصر .. قدم الآن

ويحتاج درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر، أو تكنولوجيا المعلومات، أو مجال ذي صلة، لديه من 6 إلى 9 سنوات من الخبرة في دعم تطبيقات تكنولوجيا المعلومات، مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في الخدمات المصرفية الأساسية.

2- Database Administrator

وهو مسئول قاعدة البيانات (DBA).

مسئول عن تثبيت وتكوين وصيانة وأداء بيئة قاعدة بيانات البنك.

وسيكون لدى المرشح المثالي ما لا يقل عن 3 سنوات من الخبرة في دور DBA، وفهم قوي لقاعدة بيانات Oracle و/أو MSSQL، وإدارة وإدارة أنظمة قواعد البيانات ومجموعة التطبيقات الحقيقية (RAC)، واستكشاف مشكلات قاعدة البيانات وإصلاحها والتحقيق فيها وتصعيدها.

ويقوم أيضا بتثبيت وتكوين وصيانة نظام قاعدة بيانات المؤسسة وأدوات الدعم، وإجراء ضبط أداء قاعدة البيانات وتحسينه، ومراقبة أداء قاعدة البيانات وتحديد المشكلات وحلها، وتنفيذ والحفاظ على تدابير أمن قاعدة البيانات، والنسخ الاحتياطي واستعادة قواعد البيانات، وإدارة مستخدمي قاعدة البيانات والأذونات.

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والعمل مع أعضاء فريق تكنولوجيا المعلومات الآخرين لضمان التشغيل السلس لبيئة قاعدة بيانات البنك، والعمل بشكل وثيق مع فرق دعم السحابة والنظام والتطبيقات لحل المشكلات الشائعة بالإضافة إلى ضمان التعاون السلس والتخطيط المنسق.

وسوف نرصد لكم الشروط التي يجب أن تتوافر في من يتقدم لتلك الوظائف والتي جاءت كالتالي:

  • درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو مجال ذي صلة.
  • يفضل خبرة لا تقل عن 3 سنوات في دور DBA مع Oracle 19c/12c.
  • خبرة في SQL وPL/SQL.
  • يفضل المعرفة الأساسية بـ Oracle Cloud Infrastructure.
  • يفضل المعرفة الأساسية في MSSQL.
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