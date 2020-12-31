آخر موعد للتقديم الثلاثاء| وظائف جديدة في بنك مصر.. شروط وتفاصيل ولينك التقديم

أعلن بنك مصر، عبر موقعه الرسمي عبر الإنترنت، عن فتح باب التقدم لـ وظائف جديدة في بنك مصر، وذلك بواقع وظيفتين، بمسمى وظيفي مسئول خدمات مصرفية (في كل من محافظتي المنيا، بني سويف)، موضحًا أن آخر موعد للتقديم هو الثلاثاء الموافق 5 يناير 2021.

وبحسب الموقع الرسمي فأن وظائف بنك مصر المطلوبة كالآتي:

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- المسمى الوظيفي

مسئول خدمات مصرفية





- المستوى الوظيفي

تنفيذى





- المحافظة

المنيا/ بني سويف





- القطاع

الفروع





- الوصف الوظيفي

تلر:





- المهام

مسئول عن تقديم وإتمام جميع المهام المصرفية المتنوعة من سحب، إيداع، استبدال عملات وتحويل.

القيام بمراجعة الخزينة الخاصة به والتحقق من أرصدة النقدية من عملات مختلفة، والمحافظة على مستوى جودة الخدمة المقدمة للعملاء.





- مسئول خدمة عملاء:

تقديم كافة الخدمات المصرفية للعملاء بمستوي عال من الجودة والكفاءة وفقا لمعايير تقديم الخدمات المعتمدة بالبنك.

يعتبر الخبير المصرفي لخدمات البنك داخل الفرع و مسئول رئيسي عن توطيد العلاقات مع العملاء.

العمل على تنشيط وزيادة المبيعات





- إخصائي تمويل

مسئول عن منتجات المشروعات المتناهية الصغر من حيث الاحتفاظ بالعملاء الحاليين واجتذاب عملاء جدد وتحقيق المستهدفات ومتابعة سداد الأقساط وضمان جودة المحفظة





- مسئول المبيعات

مسئول عن تسويق وبيع كافة منتجات وخدمات البنك المختلفة من قروض وودائع ومنتجات استثمارية للعملاء الجدد وتقييم احتياجات العملاء وبيع المنتجات والخدمات وفقا لتلك الاحتياجات من خلال اجراء الزيارات البيعية وتنفيذ ايه مبادرات بيعية طبقا لخطة البيع الموضوعة









- شروط الوظيفة

خريجي احدى الجامعات او اكاديمية السادات او الاكاديمية البحرية و المعهد الكندي العالي

بكالوريوس تجارة تخصص محاسبة، ادارة اعمال، اقتصاد، احصاء، بنوك، تجارة خارجية، علاقات دولية، تجارة دولية، تسويق، تجارة وإدارة المهمات، تمويل واستثمار، التامين، العلوم الاكتوارية، العلوم السياسية، الموارد البشرية، أسواق ومنشئات مالية تسويق، ادارة.

لا يزيد سن المتقدم وقت الإعلان عن 30 عاما

ان يكون المتقدم من دفعات 2016 حتى 2020

تقدير عام جيد علي الاقل

اجادة حزمة البرامج المكتبية " MS Office”

اجادة مهارات التواصل الفعال

يشترط على المتقدم للوظيفة أن يكون مقيم إقامة دائمة بمحافظة المنيا من واقع بطاقة الرقم القومي

الا يسبق للمتقدم خوض اختبارات مسبقا ببنك مصر





- المسئوليات

تلر:

الألتزام والتأكد من أن جميع المعاملات متوافقة مع السياسات والإجراءات الخاصة ببنك مصر والبنك المركزي وأيضا التعليمات الخاصة بــ KYC (أعرف عميلك) والمعتمدة بالبنك وما يستحدث منها.

تنفيذ المعاملات والخدمات التي تشمل جميع المهام المصرفية المتنوعة من سحب ، إيداع ، استبدال عملات وتحويل.

القيام بجرد الخزينة الخاصة به وعمليات إقفال اليومية ومعالجة أي عجز أو فائض وفقا لتعليمات البنك.

القيام بالترشيحات البيعية.





- مسئول خدمة عملاء:

تقديم كافة الخدمات المصرفية للعملاء بمستوى عال من الجودة والكفاءة وفقا لمعايير الخدمة وجودة الاداء SLA المعتمدة بالبنك .

يعد الخبير المصرفى للعملاء مما يتطلب المعرفة والوعى الكامل بجميع منتجات وخدمات البنك المصرفية بوحدات الاعمال المختلفة

توطيد العلاقات مع العملاء للتعرف على احتياجاتهم وخلق فرص بيعيه تلبى هذه الاحتياجات

العمل على تحقيق الخطة المستهدفة للفرع





- اخصائى تمويل

اجتذاب عملاء جدد وتحقيق المستهدف من محفة المشروعات متناهية الصغر

الاستعلام الجيد عن العملاء قبل زيارتهم بغرض المعرفة الجيدة عن سمعة وشهرة العميل

تقييم العميل من ناحية قيمة القرض الذى يستحقه (القادر على سداده مع الاخذ في الاعتبار طبيعة عمله ) وذلك بغرض عدم دخول العميل لمرحلة التعثر وعدم سداد المستحق عليه من اقسط متأخرة .

زيارة العملاء المتأخرين لحثهم على سداد الأقساط المتأخرة وفى حالة عدم السداد يتم اعداد تقرير بأسباب التأخير ورفعه للرئيس المباشر

القيام بعمل استعلام جديد للقرض المجدد وبغرض تحديث حالة العميل من تعديل او حذف اى بيانات قديمة واضافة اى بيانات جديدة ومراجعة بيانات الضامن

متابعة العملاء شهريا للتأكد من سدادهم للأقساط المستحقة عليهم تجنبا لدخولهم مرحلة التعثر .





- مسئول المبيعات

تحديد سلوك واهداف ومتطلبات العملاء داخل البيئة والسوق المحيط

تصنيف العملاء لتحديد واستهداف الفرص والترشيحات البيعية المناسبة

تقسيم وتحليل المنتجات وفقا لاحتياجات العملاء مع تحديد الأساليب البيعية المناسبة لكل منها

مسئول عن إتمام العملية البيعية باستيفاء الحد الأدنى من المستندات المطلوبة وتوجيه العميل لفرع معين داخل نطاق المنطقة الإقليمية بعد التنسيق مع هذا الفرع

إتمام واستكمال كافة المستندات والأوراق اللازمة لإتمام الخدمة المصرفية او العملية البيعية والمتابعة مع الفرع المنفذ لضمان انتهاء الإجراءات

بناء وتوطيد العلاقات الجيدة مع العملاء والعمل على توسيع قاعدة العملاء وتقديم خدمة ما بعد البيع لضمان إرضاء العملاء

القيام بعمليات البيع وتحقيق المستهدف لمنتجات ائتمان الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة المصرفية وتنفيذ خطة بيع المنتجات المتنوعة لكل منطقة بيعيه

القيام بتنفيذ اية خطط او عمليات او أنشطة تساهم وتدعم تنفيذ البيع لمنتجات البنك بنجاح واستقطاب العملاء الجدد من ضمن المستهدفات البيعية.





- تاريخ نهاية التقديم:

الثلاثاء 05 يناير 2021