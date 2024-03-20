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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

وظائف خالية في بنك مصر .. قدم الآن

وظائف
وظائف

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن الوظائف الخالية التي أعلنها بنك مصر عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف في فروعه المختلفة في مصر، في إطار حرصه على توفير فرص عمل للشباب من خريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات الراغبين في العمل في البنوك وفي المجال المصرفي.

لمساعدة الشباب على الحصول على مصدر دخل شهري ثابت لبدء حياة جديدة أساسها الاستقلال المادي، سواء كان ذلك لأصحاب الخبرات أو حديثي التخرج.

وأوضح بنك مصر كافة التفاصيل الخاصة بوظائف مسؤولي تطوير المنتجات والخدمات في البنك، ونوضح من خلال هذا التقرير مسؤوليات العمل والشروط المطلوبة للوظائف وكيفية التقديم لها، والتي جاءت كالتالي:

 

الشروط المطلوبة للوظائف الخالية


 - القدرة على جمع وتحليل وفهم احتياجات العملاء والعمل وفهم التأثير على تراكم المنتجات والتأثير على الفريق.

- القدرة على اتخاذ قرارات سريعة ودعم مالكي المنتجات للتأكد من أنهم يعطون الأولوية للأشياء الصحيحة باستمرار.

- القدرة على التعامل مع المشكلات الناشئة عن الأنشطة اليومية والتوصية بالحلول.

- فهم إدارة الأرباح والخسائر وتحسين التكلفة والموارد.

- أن يكون المتقدم ل وظائف بنك مصر حاصل على بكالوريوس تجارة وما يعادلها من شهادات ولديه خبرة في العمل.

- يعمل مسؤول تطوير المنتج بشكل وثيق مع مالكي المنتجات والقيادة وأصحاب المصلحة الآخرين للمساعدة في التأكد من أن تطوير المنتج يتماشى مع رؤية واستراتيجية العمل.

- القدرة على تطبيق الخبرة الموضوعية لدعم بناء استراتيجية المنتج، بما في ذلك تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية للأعمال ذات الصلة.

- القدرة على فهم تطوير المنتج من الفكرة إلى الإصدار.

مسؤوليات العمل للوظائف الخالية

 

- يتتبع ويحلل بقوة الأعمال الاستراتيجية ومؤشرات الأداء الرئيسية عالية الجودة مقابل أهداف العمل.

- يشارك في تقييم أمر الشراء مع العملاء.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الخالية الدخول للصفحة الرئيسية الخاصة ببنك مصر على موقع التوظيف الشهير لينكد إن وإرسال السيرة الذاتية الخاصة بهم.

- توفير مدخلات عالية المستوى حول رؤية المنتج ومتطلبات المنتج لضمان توافقها مع الاستراتيجية الشاملة.

- المشاركة في عملية تحديد النطاق.

- يكون مسؤول عن متطلبات العمل لنتائج العدو في العرض التوضيحي.

- تنسيق تنفيذ التغييرات الصغيرة في منتجات GTB (مع دعم محلل الأعمال إذا لزم الأمر).

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